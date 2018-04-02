只有老公看得到！林心如害羞自認這時刻最美

林心如登《ELLE Accessories》春夏號封面。（《ELLE》提供）

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中時電子報

42歲林心如保養得宜，就算已升格人母仍凍齡像少女，近來她登上《ELLE Accessories》春夏號封面，談到對美的定義，她認為不是靠外在的打扮，而是隨著年紀越大，由內而外所散發出來的優雅氣質更為迷人，被問到覺得自己何時最美？她則羞認是剛出浴的時刻。

林心如近來在新戲《我的男孩》大談姊弟戀，現實生活中，她也大老公霍建華3歲，她認為年齡不是問題，「最重要的是兩個人是否擁有相同的價值觀，能不能互相溝通，還有這個男生的心智夠不夠成熟」，間接稱讚老公有達到標準。對於尚未找到另一半的人，她也提醒一定會遇到對的人，千萬別為談戀愛而談戀愛，享受單身生活也不賴，「況且結婚之後，如果又有小孩，自己跟自己相處的時間會愈來愈少，所以活在當下很重要啊！」

而被問到自己什麼時候最美？林心如害羞說不覺得自己美，「不過剛洗完澡的狀態，應該是最美的。就是頭髮包起來，臉洗得很乾淨，整個身體的毛孔都在呼吸，身心都處在最舒服最放鬆的時候。或是剛泡完澡起來，血液循環很好，臉頰紅通通的樣子，都還蠻美的。」

另外，林心如也分享了心目中最美女神，透露一直很喜歡奧黛麗赫本，覺得她氣質非凡，品味出眾優雅，「而且她有一顆很善良的心，從事許多跟慈善有關的事情，更讓人覺得她是打從心裡面美出來的女人。」

(中時電子報)

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