時力放棄勞基法複決公投？ 毛嘉慶：黃國昌公投打假球

時代力量立委黃國昌。(中時資料照片，劉宗龍攝)

友善列印
旺報

中選會2日表示，社民黨和時代力量關於勞基法修法的公投都已放棄連署。前國民黨文傳會副主委毛嘉慶2日諷刺，時代力量黨主席黃國昌在公投議題上「打假球」，毛嘉慶表示，勞基法修惡的過程中，時力立委有太多機會擋下法案，「但他們沒有，只是對著鏡頭演戲。」

但對中選會的說明，時代力量表示，時力從未放棄公投案，而是將「複決過勞勞基法」提案部分轉而支持勞權公投聯盟版本，與「創制最低工資法」提案一同展開第二階段連署。

但毛嘉慶對於時力的說法則質疑，他稱，兩案難道是透過中選會協調併案嗎？如果不是，那就單純只是託詞，且「幾千位提案人知道這個結果嗎？」毛嘉慶認為，照道理，時力有資源、有政治勢力，即便要合作，也應該是吸納其它團體意見，出錢出力才算是貢獻，「怎好半途而廢卻還用另一套話術推責任？」

毛嘉慶在臉書上諷刺，差點被罷免掉的黃國昌為了搏名聲，說要為勞基法搞個公投案，「很多覺青信以為真」，而他過年前就表示這絕對是玩假的，「就算公投審核過關，他（黃國昌）也不會玩。」

毛嘉慶提出三點分析，第一，公投案必須動員龐大人力物力，即便通過，連一票30元的選舉補助款也沒有，「沒有投資回報、花力氣討不到好處」，他認為黃國昌不會做。第二，毛嘉慶質疑，黃國昌放棄連署前，問過共同提案的幾千人嗎？第三，毛嘉慶認為，公投連署過程會因為票數增加「讓執政黨難看」，他認為黃國昌不敢得罪民進黨。

最後，毛嘉慶呼籲「太陽花覺青們，你們在挺的人長什麼模樣？」、「趕快醒過來，不要助紂為虐、甚至為虎作倀。」

(旺報)

台中斥資12‧4億打造「中台灣電影…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。