時力放棄勞基法複決公投？ 毛嘉慶：黃國昌公投打假球

2018年04月02日 18:47 旺報 潘維庭

中選會2日表示，社民黨和時代力量關於勞基法修法的公投都已放棄連署。前國民黨文傳會副主委毛嘉慶2日諷刺，時代力量黨主席黃國昌在公投議題上「打假球」，毛嘉慶表示，勞基法修惡的過程中，時力立委有太多機會擋下法案，「但他們沒有，只是對著鏡頭演戲。」

但對中選會的說明，時代力量表示，時力從未放棄公投案，而是將「複決過勞勞基法」提案部分轉而支持勞權公投聯盟版本，與「創制最低工資法」提案一同展開第二階段連署。

但毛嘉慶對於時力的說法則質疑，他稱，兩案難道是透過中選會協調併案嗎？如果不是，那就單純只是託詞，且「幾千位提案人知道這個結果嗎？」毛嘉慶認為，照道理，時力有資源、有政治勢力，即便要合作，也應該是吸納其它團體意見，出錢出力才算是貢獻，「怎好半途而廢卻還用另一套話術推責任？」

毛嘉慶在臉書上諷刺，差點被罷免掉的黃國昌為了搏名聲，說要為勞基法搞個公投案，「很多覺青信以為真」，而他過年前就表示這絕對是玩假的，「就算公投審核過關，他（黃國昌）也不會玩。」

毛嘉慶提出三點分析，第一，公投案必須動員龐大人力物力，即便通過，連一票30元的選舉補助款也沒有，「沒有投資回報、花力氣討不到好處」，他認為黃國昌不會做。第二，毛嘉慶質疑，黃國昌放棄連署前，問過共同提案的幾千人嗎？第三，毛嘉慶認為，公投連署過程會因為票數增加「讓執政黨難看」，他認為黃國昌不敢得罪民進黨。

最後，毛嘉慶呼籲「太陽花覺青們，你們在挺的人長什麼模樣？」、「趕快醒過來，不要助紂為虐、甚至為虎作倀。」

(旺報)