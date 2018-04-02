DIGI＋小組第2次委員會議 賴揆：加速5＋2產業創新

2018年04月02日 19:28 中時 張理國

行政院長賴清德今日主持「行政院數位國家創新經濟推動小組」(簡稱DIGI+小組)第二次委員會議，賴揆在會中期許加速5+2產業創新，讓台灣邁向「智慧國家」。

賴揆表示，「數位國家・創新經濟發展方案(2017~2025年)」(簡稱DIGI+方案) 為實現行政院「智慧國家」施政目標的重要政策，也是打造5+2產業創新蓬勃發展的數位沃土，更要提升台灣國家競爭力與人民生活品質。

科技會報辦公室執行秘書蔡志宏在會中報告「DIGI+方案成果及未來推重點」，蔡志宏指出，2017年DIGI+方案在各界的支持與努力下，立法院通過「金融科技發展與創新實驗條例」與「外國專業人才延攬及雇用法」等創新法規調適，推動金融科技創新，以及填補產業所需人才與技術缺口。對民眾方面，完成公共場所免費WiFi服務，於高鐵、桃捷全部車站及列車、桃機、台鐵各車站等無線上網，讓國內外旅客以及通勤族在行車間或公共場所上網暢通無阻；同時民眾透過一站式災害情報站，就可得知颱風資訊、停班停課、停(復)水/電力/電話、道路封閉等民生災害即時訊息服務。

蔡志宏並說，2018年行政院將持續推動下列三項計畫:第一、落實「台灣AI行動計畫」，培育AI人才及推動AI科技發展，已促使微軟在台設立AI研發中心，Google將推動台灣為Google亞洲最大研發基地；第二、推動「優化新創事業投資環境行動方案」，希望能在2年內先孕育至少1家獨角獸新創事業，並帶動未來 5 年新創事業獲投資金額每年成長50億元，使台灣成為亞洲新創資本匯聚中心；第三、加速「資安產業發展行動計畫」，以「建立全球資安產業創業基地， 2025年扶植新創公司累計達40家，資安產值達780億元，達成8年產值倍增。

DIGI+民間諮詢委員會在會中並提出7項建議，包括參與國際標準規格制訂、推動智慧建築、開放防救災害資料、提升智慧系統的採購效率、強化電商資安、推動數位轉型，以及人才培育等。與會委員對於DIGI+方案目前推動成果表示肯定，並針對後續推動方向提出多項具體建議，包括充實新創早期資金、提供創投租稅優惠、加速建立政府資料開放法制、政府創新採購、將外國專業人才延攬及雇用法延伸至移民政策、提供大型AI或資安創新應用實驗場域、吸引東南亞獨角獸公司來台設立研發中心等。同時，六都與會代表也分享推動智慧城鄉之相關經驗，並提出要做到人民有感、應用落地、場域開放等，且結合產業資源完成系統整合，再輸出國際，才能算是成功案例。

(中時)