不一樣的兒童節禮物 中市忠信國小送健康快樂好禮

忠信國小兒童節送給小朋友的禮物是「健康、快樂」好禮，小朋友玩得不亦樂乎。（陳淑芬攝）

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學童在兒童節慶祝活動體驗視障生行走遊戲，學習將心比心。（陳淑芬攝）
附設幼稚園學童體驗不一樣的兒童節慶祝活動，玩得很開心。（陳淑芬攝）
學童在兒童節闖關遊戲中第一次體驗扯鈴。（陳淑芬攝）

忠信國小送給學童的兒童節禮物很特別，2日推出兒童節12項童玩暨品德教育闖關活動，全校400多名學幼童一起體驗扯鈴、沙包等好玩遊戲，但也有體驗端盤子、折衣物及視障生等活動，大夥玩不不亦樂乎。校長張家馨表示，今年的兒童節禮物是「健康、快樂」。

一般慶祝兒童節常見不外是藝文表演或致送文具玩具等禮物。忠信國小校長張家馨指出，兒童節是屬於所有小朋友的節日，希望每個小朋友都是參與的「主角」，學校今年要送給同學的禮物是「健康、快樂」，希望讓學童從童玩及團體遊中，體驗新事物及學習合作精神。學生家長會長陳濬豐也表示，讓小朋友從中學習做家事及做人的規矩，是深具意義的好禮。

童玩暨品德教育闖關活動12項包括有沙包、扯鈴、套圈及滾鐵圈等童玩，還有摺衣服、端盤子等家事體驗及視障體驗，闖關成功學生可獲得古早味地瓜球作為獎品。國小及附設幼稚園學幼童400多人，2日在操場體驗別出心裁的慶祝活動，歡笑聲此起彼落，提前歡度兒童節極具趣味性。

其中，最特別的是視障體驗，學生用口罩蒙上眼睛擔任視障生，由另名學生引導帶路，擔任視障生學生還要手持置球的湯匙行走到定點，才能過關。第一次體驗的3年級學生邱泰銘說，雖然看不見，但手拉著引導組員手肘行走，增加不少信心，如果有機會一定會協助視障生過馬路。

(中時)

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