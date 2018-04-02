三重氣爆》當年台北市可磨坊大爆炸驚動府院高層 元凶是隻老鼠

2018年04月02日 19:00 中時電子報 吳家詮

當年新生南路可磨坊爆炸案波及附近住戶，對面馬路住家玻璃無倖免於難，對於飛來橫禍，也只能搖頭嘆息。(本報系資料照）

新北市三重區今天清晨發生氣爆，造成二死五傷慘劇，究竟，是輕生引爆瓦斯，還是其他原因發生氣爆，還有待檢警消採證調查。民國83年在台北市新生南路也發生一宗「可磨坊」麵包氣爆，當時釀2死9傷，因正時值陳水扁選市長選情激烈之際，陳的競選總部就在爆炸地點不到100公尺處，這場氣爆驚動高層派時任新聞局長胡志強前往了解，最後查出是一隻老鼠咬破瓦斯管惹禍，老闆在沒有察覺下，點火烤麵包， 引爆驚人威力。

轟然一聲山崩地裂似的爆炸撼動台北市的清晨，火焰迅速燃燒成猛烈的巨火揚起漫天飛塵火花，台北市新生南路從仁愛路到信義路之間像是遭到炸彈攻擊，方圓一百公尺內一片狼藉。

新生南路「可磨坊」麵包店，在星期天清晨6點05分發生爆炸，消防隊員趕到現場時全棟七層樓建築，一到四樓竄出火苗。爆炸產生強大的聲響，震得對面的新生大樓下起玻璃雨，停在路邊的轎車被推到好幾公尺外還轉了一大圈，騎樓下的機車也震飛到數十公尺遠的對街車道。

爆炸起火點一樓屋內，天花板炸出一個大洞直穿二樓、柱子斷裂、牆壁倒塌、水泥鋼筋外露扭曲成一團。麵包店祁老闆，因為被瞬間爆炸引燃的烈火燃燒，屍體燒得扭曲變形。

因為爆炸威力太驚人，可磨坊厚重的鐵捲門震飛到四十公尺的對面車道上，砸到路過的一輛轎車。沒想到首當其衝一根鐵門的厚重鋼柱就這樣穿入對向的汽車，還折成進九十度彎，駕駛當場死亡，坐在旁邊的太太滿臉玻璃碎片傷口，趕緊帶著三名孩子逃離現場。

當年正好是台北市第一次市長民選選情激烈，爆炸時間距離投票日不到一個月，地點也離當時參選台北市長的陳水扁競選總部，只有1、2百公尺。麵包店樓上又是《台灣新聞報》台北辦事處，斜對面不遠就是台北市大安警分局，由於位置敏感，究竟是選舉恩怨還是恐怖攻擊，引起政壇的議論紛紛，當時的行政院長連戰也指派新聞局長胡志強到場了解，檢警調也封鎖現場組成專案鑑識小組，做地毯式搜索。

經過檢警消仔細現場採證鑑識，在現場發現一截有老鼠咬的齒痕破洞，這時真相終於揭曉，警方研判在案發前清晨四點多，麵包店老闆從家中出門進入麵包店時，祁姓老闆沒聞到瓦斯味，於是點火烤麵包，一瞬間鍋爐爆炸，元凶竟是老鼠咬破瓦斯管沒有人知道，才會造成威力強大的瓦斯氣爆。

(中時電子報)