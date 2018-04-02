中市長選舉水陸空大戰 連綠川也遭波及！

2018年04月02日 19:21 中時 盧金足

台中市長選舉水陸空大戰，從空汙打到政治獻金，連綠川也波及！市長林佳龍3日說，有人在網路散布綠川用自來水不實謠言，誤導手法傷害台中人光榮感，抹黑已成網美的綠川，他舉連南部環團對台中設《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，號召全國都來做，強調「民眾抱怨是給我們機會，如果不抱怨，死心了，也出局了！」

林佳龍表示，1999市民一碼通，24小時不中斷服務，民眾打進來的電話量減少，代表問題解決了，但如果民眾不抱怨了，覺得提出問題沒有用，對政府死心了，那真的是無可挽救的問題，而對有的人選舉時，為一己之私抹黑台中市，令人痛心，不管政策或政績，終將接受市民檢驗。

「之前發生民眾申請急難救助，時間拖太長，踩到我的紅線！」林佳龍強調，民眾有急難，卻拿不到急難救助，如果有三長兩短，「身為公僕良心說的過去嗎！」

市府團隊為民服務講求效率，迎接花博來臨，連公墓也加入花博變身行列，民政局舉辦墓區遷葬並加以綠美化，他要求遷葬後的公墓土地，規畫植樹、植栽及綠美化等，打造都市森林綠地。

2018台中世界花卉博覽會將於11月3日登場，各項工作緊鑼密鼓推展中，國際園藝生產者協會會長、秘書長等人來台視察籌備進度，對市府的用心稱讚「已聽見花開的聲音」，林佳龍說，不只有聽到花開的聲音，花開會愈來愈好聽。

(中時)