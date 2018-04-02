陸輪擱淺金門海域 汙染陰影揮不去

2018年04月02日 19:25 中時 李金生

事故現場海域出現油汙帶，引起當地民眾關切。（董森堡提供）

事故現場海域出現油汙帶，疑與海水沖刷機艙油汙水有關。（董森堡提供）

航港局要求船東在明天中午12時以前，完成攔油索佈設作業。（航港局提供）

3月31日在金門北碇海域擱淺的大陸籍貨船「遠泰789」，已由船東委託工程船完成殘油抽除及初步船體水下探摸作業，並完成事故船警示燈光設置。交通部航港局要求盡速提出拖淺計畫並限期完成相關作業。

總噸位4448噸的散裝貨船「遠泰789」已抽除殘存柴油3噸、桶裝滑油192公升及機艙污油水，但航港局仍協請海巡署、金門縣環保局、金門縣港務處等單位，持續在北碇東方1.23浬事故現場，進行船舶戒護及監控有無油污外洩情事。

至於當地民眾反映事故海域已有油汙出現，縣環保局則評估應是「遠泰789」的船首下沉，海水將機艙的油汙水沖刷出來，雖然殘油數量不多，油汙範圍也不大，但仍需密切監控，以便即時採取因應作業。

航港局表示，今天召開第2次緊急應變會議，相關及船東委託人、船代代表均出席，會中決議由船東在明天中午12時完成攔油索佈設作業，並在明天下午2時召開第3次緊急應變會議前，完成委託拖救作業及拖救計畫，同時每天下午4時前提供工作日誌給航港局，以掌握施工進度。

航港局表示，評估近日海象狀況不錯，將督促船東依據今天水下探摸作業結果，盡快提出拖淺計畫，同時積極趕工早日脫困，避免造成環境與生態汙染。

(中時)