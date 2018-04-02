藍基隆市黨部新主委黃希賢接任 齊喊團結拚勝選

2018年04月02日 19:12 中時 張穎齊

國民黨基隆市黨部今（2）日舉辦新任主任委員布達典禮，由新主委黃希賢接任，副主席郝龍斌、市長參選人謝立功、前市長張通榮、副議長蔡旺璉及多名議員、里長候選人皆紛紛出席，齊喊團結拚勝選。（張穎齊攝）

國民黨基隆市黨部今（2）日舉辦新任主任委員布達典禮，由從事海運業30年、台北市船務代理商業同業公會理事長黃希賢接任，典禮並由副主席郝龍斌主持，而基隆市長參選人謝立功、前市長張通榮及多位議員候選人也紛紛出席，眾人齊喊「國民黨加油、參選人當選」，期望在年底選戰可以「市長勝選、議員過半、里長席次極大化」。

國民黨基隆市黨部表示，黃希賢出生於基隆，國中以前都是就讀基隆的學校，畢業於政大全球企業經營組碩士，退伍後投入海運業達30年，是現任台北市船務代理商業同業公會理事長、全國船務代理聯合會常務理事，同時也是黨的20全黨代表、20全後補中央委員。

而前任市黨部主委、議長宋瑋莉由於先前市長人選民調烏龍，最後選擇退讓給謝立功出馬，並在過年前辭去主委一職後，由市黨部書記長蔡智潁代理，2日則由黃希賢正式就任。但典禮現場眾人雲集，宋瑋莉則因參加市議會教育小組先前已安排的考察行程，不克出席。

不過，郝龍斌仍在致詞時不忘提及宋瑋莉，並表示，感謝宋瑋莉在去年8月臨危受命，肩付起擔任市黨部主委的艱巨任務，更肯定宋的包容與大度，讓基隆市長提名人選能夠順利產生。

郝龍斌還說，黃希賢是1位成功的企業家，秉持著對黨的忠誠，國家的忠貞，以及企業家的精神，一定能夠突破各項困難，帶領基隆市黨部同仁及黨員贏得年底3合1選舉，讓藍天再現，成就黨的革新與永續。同時也期勉黨員同志團結一心，11月24日要將謝立功送進基市府，並讓提名的議員及里長都能全部當選。

「要用選票教訓民進黨！」謝立功則表示，民進黨全面執政後，從中央到地方的施政都不得人心，從空汙及食安問題上都可看見，大家年底選舉一定要用選票教訓民進黨。

「不忍看到國民黨努力變成空！」黃希賢則說，自己從小生活在困頓的年代，但看到台灣在國民黨帶領下逐漸經濟復甦並起飛，如今不忍心看到國民黨過去的努力，在民進黨的執政下都成空，此次接任主委後，將盡全力翻轉現狀，帶大家贏得選戰。

(中時)