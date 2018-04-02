色法官性騷擾 司法院要求所有法官都上性平課

2018年04月02日 19:12 中時 林偉信

法官性騷擾獲輕判爭議後，司法院2日訂立訓練計畫，要求所有法官、司法人員每年都必須接受3小時的性別平等及性騷擾防治訓練，應加強教育訓練者各法院可命令接受8小時以上的課程教育 ，司法院指出，希望藉此持續深化司法人員的性平意識，並使司法能成為杜絕性騷擾，保障被害人的有力靠山。

司法院訂頒的「司法院及所屬機關人員性別主流化訓練計畫」規定，司法院及所屬機關公務人員、經考試錄取在各機關接受實務訓練之人員、聘任、聘用及僱用人員於年度內任職滿1年者，每人每年應取得與本訓練相關之3小時以上訓練時數。

辦理性別平等相關業務人員，每人每年應取得6小時以上之訓練時數，此外為使各機關職司性騷擾防治業務之人員及相關委員會內部成員，具有相關性騷擾防治之專業知識，也明定其等每人每年應取得與性騷擾防治有關之訓練時數至少3小時。此外，規範性騷擾行為人或機關認屬應加強性別平等教育等相關訓練之人，機關應命其於一定期間內，接受8小時以上之相關課程。

司法院表示，為使各機關首長、實際執行性別平等業務及性騷擾防治的同仁，發揮引領功能、落實性平意識，法官學院近日已增加辦理相關課程，包含107年4月10日於「新任院長研習會」安排「性別工作平等法、性別教育平等法及性騷擾防治法實務問題研析」等課程。

(中時)