台南精舍「仙姑」遭爆斂財 陳女寄存證信揚言提告

2018年04月02日 19:19 中時 程炳璋

台南市安南區1名陳姓女子名號「小龍女」自詡得道高人，在安南區成立精舍，只要信徒按月繳交功德金供養，就可施法為其求財求福，日前有信徒繳了錢生意卻沒好轉，向陳女訴苦反被要求補繳功德金，於是將事件PO網求助，案件曝光後陸續有網友爆料，指她的仙姑行徑跟本是「神棍斂財」，陳女2日表示已寄出存證信函，要狀告PO文信徒。

陳女除了修道，還是位知名舞蹈家，但他遭陳、王兩信徒爆料，指她要信徒每月付6000元供養，換取她為信徒施法祈福，但信徒抱怨生意更差，付不出供養金，她隨即又誆騙信徒要付錢超渡貓狗靈魂，否則鬼魂會向地府告狀，封鎖信徒財庫。

信徒網路求助文曝光後，有更多網友接續爆料指稱陳女疑似神棍斂財行徑，指她自稱是陽間抓鬼師，總是在臉書聲稱她已在某處收服鬼魂，然後在臉書向網友募款，但募款金額若未達目標，她就會把鬼再放掉。

爆料的網友在網路上附上匯款收據、銀行存摺，並出示與陳寶玉對話內容，更多網友留言關注，進一步呼籲受害信徒籌組自救會，拒絕被神棍恐嚇。

陳女2日接受媒體電話訪問，指稱PO文的信徒斷章取義，導致她被網友怒罵，現已寄出存證信函，揚言對信徒提告。

警方表示，此案目前尚無人提告，陳女以穿鑿附會的神鬼報應來威脅信徒繳供養金，像是「藉良心譴責」而非法律認定的「生命財產威脅的人身攻擊」，在法律上有無觸犯恐嚇罪，仍待司法機關認定，但因台南市政府已收到市民電話反應，警方已展開調查。

(中時)