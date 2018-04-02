勇哥又說話了！美聯邦眾議員夏波來函 盼扁訪華府並在美就醫

2018年04月02日 19:16 中時 李義

美國聯邦眾議員夏波Steve Chabot 2018.2.15的來信。（李義翻攝）

無視總統蔡英文軟言勸說「這對陳前總統保外就醫也不是件好事情」，勇哥繼嚇得跌跪地上說「是的，總統英明！」後，「新勇哥物語」又有續集了，說在愚人節後，美聯邦眾議員夏波來函，盼扁訪華府並在美就醫。

「新勇哥物語」第63篇全文如后：

勇弟：聽說阿扁已經收到美國聯邦眾議員夏波Steve Chabot 2018.2.15的來信？

勇哥：沒錯，今天上午十時三分一位自稱劉燦岳的先生說是老外請他拿來的。有人文首璽管理室收發登記簿為憑。

勇弟：如果不是過了一天，我還以為有人在愚人節開阿扁的玩笑呢！？夏波從華府郵寄給在高雄的阿扁，信封還打上中英詳細地址，怎麼可能一封信從華府寄到高雄，足足旅行了一個半月？而且不是郵差送來，是一個姓劉男子搭計程車拿來的。請問勇哥，是夏波忘了貼郵票的關係嗎？

勇哥：不是，在美國寄發國會郵件，國會議員在信封上簽名是不必貼郵票的。信封左下角還有Bar Code ，代表經過郵寄。這中間一定有問題，中途被攔截的可能性很大。

勇弟：夏波在信裡說了什麼？

勇哥：夏波是阿扁的好朋友，夏波先細數兩人過去良好的互動關係。接著提到他為台灣在國會的打拼成果。除了確認1979年的《台灣關係法》與重申1982年雷根總統對台的「六大保證」外，還有國會新通過的《台灣旅行法〉，解除台美兩國政府高層的互訪限制。最後則期待下次訪問台灣和阿扁討論台美關係，最好是阿扁得以儘速訪問華府，並在美國接受進一步的醫療。

(中時)