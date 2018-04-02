周杰倫〈告白氣球〉MV點擊破億 名揚國際「嚇嚇老外」

2018年04月02日 19:27 中時 尤嬿妮

周杰倫（周董）年初五度登央視春晚演出，當時受訪透露今年希望達成的目標，包括完成10首歌創作、自導自演一部好萊塢電影、繼續演唱會及保持身材；出道18年的他，被問走紅難還是維持巔峰難？周董表示維持更難：「跟健身同樣道理，我今天健身、想保持好身材，但我遇到了美食卻抗拒不了誘惑，我就吃然後又胖回來。」直言不怕後輩競爭，也想過將來卸下天王封號，「但要下得漂亮」。

周董當年出道隨即爆紅，一路走來承受不少壓力，曾想放棄不唱，「但我有責任感，我是唱片公司老闆，不能說不幹就不幹，那後面那些人（公司團隊）怎麼活」；周董2004年首拍電影擔任男主角即獲金馬獎最佳新演員，其實跨界拍電影，目的還是為了音樂，「電影對我來說是個跳版，我可以拍一個音樂劇的電影，但首先你名字得先起來，否則老外根本不知道你是誰、不知道你是唱歌的，但如果老外看過你的電影，我就可以慢慢把音樂帶進來」。

周董用這種方式讓全世界聽到自己的音樂，「演電影算是我的野心之一，音樂是我的初衷」；確實如周董所說，他的〈告白氣球〉近日於Youtube點擊破1億3800萬次，周董2日在IG分享好消息、寫下「lets go to 200M」，俏皮說：「你們知道為何我要寫英文嗎？因為要嚇嚇老外，不是只有老外MV才破億。」

(中時)