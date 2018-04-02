鍾瑶挑戰全球第一個短髮美人魚！差點用「貝殼」遮兩點

2018年04月02日 19:28 中時 林淑娟

李霈瑜、蔡拿威、鍾瑶。（原住民族文化事業基金會）

鍾瑶飾演短髮美人魚。（原住民族文化事業基金會）

《海，人，魚》劇組回到蘭嶼淨灘。（原住民族文化事業基金會）

李霈瑜、蔡拿威、導演袁緒虎、鍾瑶。（原住民族文化事業基金會）

李霈瑜、蔡拿威、導演袁緒虎、鍾瑶。（原住民族文化事業基金會）

李霈瑜、蔡拿威、鍾瑶。（原住民族文化事業基金會）

鍾瑶參與客家電視台海洋主題電視電影《海，人，魚》演出，飾演與達悟族青年相遇的人魚少女，由於去年4月她剛剪短髮演完《替身》，一度差點與這角色擦身而過，但最後導演袁緒虎想自己塑造人魚形象，認為可以讓鍾瑶成為全球第一個短髮人魚，所以也沒要求她接髮，直接短髮演出。至於晚出尺度，鍾瑶笑說，原本劇組想要給她兩顆貝殼遮住上半身，她自嘲：「我太瘦了，這樣能看嗎？」後來才改成鱗片裝，「遮蠻多的」。

她說，為了保護蘭嶼的天然環境不因為數十人劇組的拍攝而受到任何污染，劇組在導演的發起下，從一開始就下定決心在蘭嶼拍攝的17天當天，不會在當地留下任何一點垃圾，因為他們都使用環保餐具，不訂便當、天天用便當盒打飯，拍攝完要離開時，劇組把好幾公斤的垃圾都帶回台灣本島處理，之後甚至還回去蘭嶼淨灘一次。參與演出、擔任男主角的達悟族青年蔡拿威笑說：「他們只留下了眼淚！」

飾演人魚、悠游海中的鍾瑶透露，其實她小時候因為曾在八仙樂園的泳池溺水，所以很怕水，但她其實原本是喜歡游泳的，所以後來成長過程中一直想要克服怕水的心魔，還會催眠問自己：「人為什麼要怕水呢？」現在的她不僅不再害怕水，3年前還送給自己一份生日禮物，就是到墾丁考潛水執照，沒想到之後還演了人魚，拍攝期間最常在水中憋氣將近3分鐘，讓她直呼「人生真是很奇妙」。

《海人魚》是由導演袁緒虎帶領水下攝影團隊精心拍攝，透過人魚的視角，發展出一段浪漫的愛情故事，更用宏觀的角度呼籲海洋保育及重視原民文化精神，全片在蘭嶼實景拍攝，也把台灣電影帶入另一個全新境界。飾演人魚的的鍾瑶及飾演水中攝影師的李霈瑜及達悟族青年蔡拿威，2日都出席首映記者會，暢談這部被譽為台版《水底情深》的幕後拍攝花絮。

鍾瑶為本片吃足苦頭，除了水下閉氣克服恐懼，更穿上重達8公斤的人魚尾鰭化身美人魚，挑戰海底演戲高難度，鍾瑶與李霈瑜也因為此次合作更認識大海，並被蘭嶼當地人贈送達悟族的名字，鍾瑶被稱為「人魚」，李霈瑜被稱為「親海的人類」。

(中時)