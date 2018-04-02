浪漫奇幻的螢火蟲季來臨！全台「追螢」地點大公開

點亮仲夏之夜的螢火蟲季節即日起展開。（易遊網提供）

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點亮仲夏之夜的螢火蟲季節即日起展開，浪漫奇幻的點點光亮在森林、草地上飄舞，就像銀河星空在地面上流動，吸引不少遊客規劃賞螢之旅。旅遊業者易遊網整理出全台賞螢推薦熱點外，也推出「螢火蟲放閃派對」系列商品，囊括花東、苗栗、新竹、嘉義、南投的賞螢遊程，讓民眾在將近的清明連假也可來一趟賞螢之旅。

位於花蓮的「大農大富平地森林園區」，無光害環境加上低密度開發，螢火蟲密度相當高，還有媲美龍貓場景的森林隧道，在螢火蟲的妝點下，彷彿進入神秘的綠光世界。

被神木山林環繞的宜蘭馬告「棲蘭森林遊樂區」，螢火蟲就像是在樹林裡飛舞的精靈，讓夜晚的森林閃耀了起來，結束賞螢體驗，還能享受有美人湯之稱的棲蘭溫泉，十分愜意放鬆。

嘉義「阿里山」每到賞螢季節，可以看到滿坑滿谷的螢火蟲，數量、種類繁多，猶如身處在一片星光燈海中，令人直呼超級夢幻！而苗栗的「大窩山文史生態園區」，白天能欣賞雪白桐花，夜晚則可探訪螢火蟲，晝夜不同的浪漫畫面一次盡覽。

「螢火蟲放閃派對」系列商品囊括花東、苗栗、新竹、嘉義、南投的賞螢遊程，有1日遊或2至5天的行程可選擇，搭配台灣高鐵或環島之星觀光列車，最低2690元起。接下來即將迎接清明連假，推薦民眾可安排一趟賞螢之旅，捕捉最閃耀燦爛的仲夏之夜。如欲了解更多詳情，可至易遊網www.ezTravel.com.tw查詢。

【賞螢注意須知】

1. 避免傷害螢火蟲，要遵守不用網子、不拿手電筒直接照射、不可碰觸或捕捉螢火蟲。

2. 賞螢時勿大聲喧嘩，以免驚嚇螢火蟲及其棲息地之生態。

3. 賞螢活動應避免涉足水深溪谷、路陡山路、多處落石的地方，多留意自身安全。

4. 月圓和大雨的夜晚都較不適合賞螢活動，建議更改其他活動。

5. 螢火蟲屬大自然生態，無法準確預知觀賞時間及數量，會因氣候及環境有所變化。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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