心房顫動 中風新殺手

2018年04月02日 20:27 時報周刊 邱玉珍

根據統計，每6位腦中風患者，就有1人是因心房顫動所引起，約每5小時就有1人因為心房顫動(AF)而引發中風。心臟科醫師表示，腦中風如同「閃靈殺手」，尤其心房顫動引起的中風是一般人的5至7倍，死亡率也高2倍。

腦中風不是老年人的專利！日前在新加坡舉行的《聚焦中風─亞太地區的困境與解方》活動，來自新加坡的李先生分享中風的經歷。19歲那年，正值高中準備大學考試的李先生，跟朋友一起在學校操場跑步，突然覺得左頸部一直抽痛，之後倒下不省人事。

同學把它送到保健室，老師以為他只是昏倒，幾個小時之後才把他送醫。到了醫院醫師看他的年紀，認為應該不是中風，做了一連串檢查之後，才確診為中風。今年40幾歲的他，並沒有因為中風而被擊敗，反而積極復健走向人群，告訴民眾中風的可怕。

今年60幾歲的郭先生，是一家工程公司的老闆，身體一向健朗的他，從沒有想過中風會找上他，幸好發現得早，經過努力復健，現在行動自如。他說，剛開始中風時，光是洗個澡就要花45分鐘，但在家人的鼓勵下，他克服各種困難，再度接觸人群。

心房顫動患者 中風率、死亡率比一般人高

中風類型分為缺血性中風及出血性中風，比率約為7:3。缺血性中風又可分為血栓型及栓塞型中風，而心房顫動引起的中風是缺血性中風的栓塞型，比其他類型中風還嚴重，致殘率、死亡率達25%。

心房顫動容易導致血液凝結成塊，進而形成血栓，這類患者中風的風險較一般人高出約5倍。新加坡國家心臟中心資深顧問Dr. Tan Ru San表示，心房顫動是一種心臟節律疾病，發生心房顫動時，心臟會出現跳動不規律以及節律不正常。心臟可能出現撲動或是顫動，而無法有效收縮。

Dr. Tan Ru San強調，當心跳不規律時，心臟可能無法釋出足夠的血液。而當血液滯留在心臟時，可能形成血栓。血栓可能會裂解成游離的小塊，而可能被推送到腦部。腦部的血栓可能會卡在血管，而造成中風。根據統計，在亞洲地區7200萬心房顫動的患者，有290萬人可能出現中風。

新型抗凝血劑 降低顱內出血

因心房顫動引起的中風由於阻塞在腦部主要血管，影響範圍往往較大，因此與顱內血管狹窄引起的中風相比，嚴重失能或是死亡率來得更高。新加坡萊佛士醫院 神經科顧問Dr. N.V. Ramani表示，隨著醫療科技的進步，心房顫動引起的中風已有新型抗凝血劑可加以藥可以預防。

Dr. N.V. Ramani進一步指出，過去使用的維他命K拮抗劑(VKA)等抗凝藥物如華容易和藥物食物產生交互作用，患者若也吃了消炎止痛藥或是芒果、柚子，會導致藥效過強，增加出血風險；若吃了太多綠色蔬菜，反而會讓藥效打折扣。

而新一代的抗凝血藥物NOAC在對於心房顫動引起的腦中風有更好的預防效果，且減少出血的機會，特別是顱內(頭骨)出血，且。目前最新的國際準則建議，已將NOAC作為AF相關中風處置的第一線療法。

(時報周刊)