名古屋將參加年底花博國際花卉展區吸引日本遊客參觀

2018年04月02日 20:27 中時 陳世宗

「台中走出去、世界就進來！」台中市政府觀光旅遊局長陳盛山率團赴日推廣花博觀光，2日拜會名古屋市長河村隆之，親自轉交市長林佳龍邀請信函，邀約河村市長組團參加年底台中世界花博開幕式及國際踩舞祭，並參加花博國際花卉競賽展；獲得河村市長的允諾，鼓勵市民搭機到台中看花博外，並參加花博國際花卉競賽展區策展。

台中名古屋觀光推廣團在名古屋飯店舉辦觀光商談會暨花博說明會，邀請40家名古屋地區旅行業及媒體進行花博展場設施及票價簡報；並進行台中與名古屋業者面對面對接，促成花博遊程商談，場面熱絡。交通部觀光局東京事務所長鄭憶萍與華航名古屋分公司總經理劉世華都到場協助台中推廣花博觀光。

觀旅局指出，該局整合中市特色觀光業者日前在機場美食廣場舉辦兩天的RoadShow觀光展演，推廣台市的好食、好物與好生活及2108台中界花卉博覽會。名古屋河村市長認為名古屋參加花博策展意義重大；台中市在名古屋舉辦台中週活動就是要展現建立觀光結盟的意義，帶動更多遊客到中台灣旅遊觀光。

陳盛山表示，今年定期包機從3/31日啟航每周3班直飛名古屋，預計到5月底可帶來兩地遊客近6000人次互訪外；華信航空台中-東京航線將於6/14日開航！台中直飛東京每周飛航7班，是唯一由台中直飛日本東京早去午回航班，方便旅客搭機行程規畫，更有助年底登場的2018世界花博在台中舉辦。

(中時)