名古屋將參加年底花博國際花卉展區吸引日本遊客參觀

台中市政府觀光旅遊局長陳盛山率團赴日推廣花博觀光；獲得名古屋河村市長的允諾，將鼓勵市民搭機到台中看花博，並參加花博國際花卉競賽展區策展。（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

「台中走出去、世界就進來！」台中市政府觀光旅遊局長陳盛山率團赴日推廣花博觀光，2日拜會名古屋市長河村隆之，親自轉交市長林佳龍邀請信函，邀約河村市長組團參加年底台中世界花博開幕式及國際踩舞祭，並參加花博國際花卉競賽展；獲得河村市長的允諾，鼓勵市民搭機到台中看花博外，並參加花博國際花卉競賽展區策展。

台中名古屋觀光推廣團在名古屋飯店舉辦觀光商談會暨花博說明會，邀請40家名古屋地區旅行業及媒體進行花博展場設施及票價簡報；並進行台中與名古屋業者面對面對接，促成花博遊程商談，場面熱絡。交通部觀光局東京事務所長鄭憶萍與華航名古屋分公司總經理劉世華都到場協助台中推廣花博觀光。

觀旅局指出，該局整合中市特色觀光業者日前在機場美食廣場舉辦兩天的RoadShow觀光展演，推廣台市的好食、好物與好生活及2108台中界花卉博覽會。名古屋河村市長認為名古屋參加花博策展意義重大；台中市在名古屋舉辦台中週活動就是要展現建立觀光結盟的意義，帶動更多遊客到中台灣旅遊觀光。

陳盛山表示，今年定期包機從3/31日啟航每周3班直飛名古屋，預計到5月底可帶來兩地遊客近6000人次互訪外；華信航空台中-東京航線將於6/14日開航！台中直飛東京每周飛航7班，是唯一由台中直飛日本東京早去午回航班，方便旅客搭機行程規畫，更有助年底登場的2018世界花博在台中舉辦。

(中時)

石門國小舉辦一年級英語歌唱比賽… 板橋大遠百今午一度停電 現已恢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。