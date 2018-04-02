5星飯店的獨家嚴選好物！日本150年品牌美味「柿安壽喜燒醬」官網就買得到啦

「柿安壽喜燒醬」有傳承百年的美味配方。（台北晶華酒店提供）

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5星級酒店為突破實體店面的營業空間限制，也開始積極發展電商並尋求與實體零售通路合作的機會。台北晶華酒店與日本擁150年歷史的知名「柿安餐飲集團」合作，引進旗下外賣醬汁系列中最受歡迎的「柿安壽喜燒醬」，成為晶華「主廚嚴選」系列的首發商品，在酒店1樓Regent gift shop以及官網進行試賣，日後希望進入零售的實體以及電商通路，為更廣大的消費者提供5星級廚藝團隊認證的嚴選好物。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「晶華酒店餐飲團隊長期與不同的世界名廚合作，每次名廚來訪，我們都能從他所選用的食材、烹調的技法中學習到許多東西。柿安集團的壽喜燒醬，正是我們與柿安合作時所發現到的美味亮點，我們希望透過嚴謹的商品化過程，將客座主廚短暫停留時所留下的美味記憶，持續延伸。」

日本柿安集團成立至今已有近150年，從1間地方性的小肉舖開始發跡，陸續在各城市的百貨公司和大型商場拓點，從肉舖發展到熟食櫃，再開始經營涮涮鍋與壽喜燒餐廳以及口福堂甜點鋪。柿安集團所製作的「柿安壽喜燒醬」有著傳承百年的配方，無論是醬油、砂糖、味醂的黃金比例，或調和的順序與放置的時間，都是讓其滋味與眾不同、市場接受度百年不墜的秘密。此次晶華酒店採原裝進口的方式，讓這鹹香甘甜的醇厚滋味，原汁原味的端上台灣消費者的餐桌。

「柿安壽喜燒醬」的吃法多元，可以直接加入蔬菜、肉片烹煮壽喜燒，或是適量調入洋蔥與肉品來碗噴香的丼飯，主廚建議的方式還有燉煮馬鈴薯，或是加入烏龍麵再拌入一顆溫泉蛋，方便好用，主婦或是單身的上班族都可以輕鬆變身日料大廚，隨時輕鬆享用。

「柿安壽喜燒醬」單瓶170ml為250元，目前獨家於晶華酒店1樓Regent Gift Shop及官網https://www.regenttaipei.com/shopping/project/ 販售，現在購買可享6瓶1組的超值價1250元，限量100組。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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