華信航空6月14日起由台中直飛日本東京

2018年04月02日 20:29 中時 陳世宗

日本東京地標─東京鐵塔。（陳世宗翻攝）

華信航空增加日本新航點，中部地區民眾期待已久的台中-東京航線，將於6月14日開航！天天由台中直飛日本東京每周飛航7班，華信航空是唯一由台中直飛日本東京早去午回的航班時間，方便旅客搭機行程規畫，對中部地區民眾是項利多的好消息。

觀光旅遊局長陳盛山說，華信航空台中-東京AE266上午07:30由台中機場起飛，12:00抵達東京成田機場，飛行時間為3小時30分；回程東京-台中AE267 當地時間13:00由東京成田機場起飛，15:50返抵台中機場。

東京是國人赴日旅遊首選，東京市區四通八達的地下鐵及周邊JR火車路網密集，非常適合自助旅行，加上日本免簽證的誘因，每年台灣赴日旅遊人數逐年攀升；到東京自由行，可探訪明治神宮、淺草寺的日式文化，或到銀座、六本木體驗貴婦行程。

晴空塔浪漫行或東京迪士尼親子遊也是來東京必推景點，築地市場的鮮美生魚片更不能錯過。東京近郊的箱根、輕井澤也非常值得一遊。華信航空台中-東京天天直飛，旅客無論安排自由行或團體旅遊都能符合需求。

陳盛山指出，華信航空為迎接今年11月的台中世界花博及未來2020年的東京奧運會，在成功引進ATR72-600機隊後，隨即將原有運能轉規畫開航台中-東京新航線，落實拓展更多國際航網服務台中及中部地區民眾便利出行。

(中時)