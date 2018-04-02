唐湘龍：「內湖真是個好地方」 將成嘴炮台獨避難聖地

蔡英文總統。（中時資料照片，陳怡誠攝）

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中時電子報

蔡英文總統就任不到2年，反反覆覆的演練「反斬首」，公開的已經超過7次。資深媒體人唐湘龍忍不住說，拜託，身為總統，實在不應該再表演「反斬首」了，太丟人了！他指出，各種跡象顯示，在國內，只要號稱追求獨立的政府，每一個都心存逃亡之念，不過，美國在台協會6月搬到內湖新家後，應會有機會成為許多嘴炮台獨的避難聖地。

唐湘龍在Yahoo論壇撰文指出，全亞洲擔心被斬首的元首就兩個，一個是蔡總統，一個是金正恩。金正恩如何「反斬首」？全世界都沒看到。畢竟看著國家元首，在鏡頭前隨時想逃的狼狽樣子，不是太舒服，給老百姓的感覺也不太好。台灣的領導人怕被砍頭，大概是從2005年陳水扁開始。越演習越害怕；越害怕，越要演習。一種惡性循環。但到了馬英九時代，突然就不需要了。到了蔡英文，突然又變得更需要了。阿扁官邸圍牆加高加厚，還增加機槍射口。小英更誇張，官邸外頭終年布滿了拒馬。

唐湘龍認為，扁、蔡反斬首行動「假想敵」不一定是解放軍，解放軍常常只是藉口。許多「反斬首」設想的情況，其實是內部的動亂。看得出來，阿扁、小英的安全防範是常態性的對人民的不信任。

唐湘龍點出，不管如何，美國在台協會搬到內湖新家後，所有「反斬首」行動的結果都一樣，就是趕快搭直升機逃到AIT尋求政治庇護。美國在台協會未來應該有機會成為許多嘴炮台獨的避難聖地。「內湖是個好地方！」

(中時電子報)

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