Ella、蔡依林時尚爭霸 搶做巴洛克女王

Ella陳嘉樺於中國選秀節目《創造101》形象照中，即選穿VERSACE 2018春夏巴洛克刺繡洋裝，凸顯出其自信霸氣。（VERSACE提供）

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身為VERSACE好友的天后蔡依林，日前以一襲出自春夏系列中的代表性巴洛克印花外套搭合身牛仔褲，肩背品牌Icon迷你鍊帶包，高調現身北京機場。（VERSACE提供）
VERSACE鉚釘高跟鞋，3萬4000元。（VERSACE提供）
VERSACE Icon系列黑色牛皮鍊帶包，5萬9500元。（VERSACE提供）

演藝圈比氣場、鬥排場實屬常態，Ella陳嘉樺、蔡依林兩位女星則用時尚玩出霸氣爭奪戰，紛紛不約而同選穿VERSACE 2018春夏巴洛克圖騰新裝，展現女王架式。

Ella陳嘉樺日前參加中國選秀節目《創造101》形象照拍攝時，就搶先以一襲出自VERSACE春夏系列之巴洛克刺繡洋裝，配上鉚釘高跟涼鞋與羽毛造型耳環、金屬手鍊登場，凸顯身材外，亦奠定節目中聲音導師之自信風格。而身為VERSACE好友的蔡依林，亦於日前赴北京參加活動時，換上本季代表性巴洛克印花外套下搭合身牛仔褲高調現身機場，肩背融合品牌標誌之Icon迷你鍊帶包款及腰間誇張的金屬釦環皮帶，均不經意中散發率性巨星氣場。

在創辦人Gianni Versace先生逝世20年之際，VERSACE現任藝術總監Donatella Versace採用Gianni歷年創造出的經典設計元素，再現品牌輝煌歲月。其中出自1992年春夏系列的巴洛克風格印花（Wild Baroque），即以獸紋圖騰搭配閃耀水晶裝飾，點綴出品牌強調華麗的性感女人印象。

(中時)

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