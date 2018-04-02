2018年04月02日 20:54 中時 李義

高雄市教育局與韓國濟州教育廳正式簽署人權教育交流合作備忘錄。（教育局提供）

高雄市教育局長范巽綠率領高雄市推動人權教育各級種子學校校長、人權教育推動教師與擔任人權大使的4名高中學生一行共18人，2日在韓國濟洲教育廳正式完成簽署人權教育交流合作備忘錄，首開台韓人權教育交流新頁；由濟州特別自治道教育廳李碩文教育監代表出席簽署與接待。

這次雙方合作備忘錄的簽署意義重大，未來雙方將在既有的基礎上繼續合作，包括雙方教師、學生的交流互訪、人權教育教材的共享、雙方將輪流舉辦「青年學生人權營」，共同為人權教育的傳承與紮根努力。

雙方均期待透過交流，讓學生們能認識人權的價值，為台灣推動轉型正義有更多正確的認知，讓每個孩子保有重視人權觀念，共同提升人權價值。

雙方完成簽約儀式前，高雄代表團前往參訪濟州美術館濟州43事件70周年特展。范巽綠表示，去年是台灣228事件70周年，今年則是韓國濟州4.3事件的70周年，幾乎是同時發生的台灣與韓國的受難事件，發生的背景、過程其實都有很多類似的地方。

范巽綠指出，台灣對於韓國濟州4.3事件的理解並不深入，直到去年4.3和平基金會李文教前理事長、濟州道教育廳官員到台灣參加228事件70周年紀念，並與高雄市教育局進行交流後，促成雙方互動交流開啟深入理解。

未來將加強雙方有關人權教育的推動如教材、校園交流等。

(中時)