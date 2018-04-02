高雄市教育局與韓國濟州教育廳正式簽署人權教育交流合作備忘錄

高雄市教育局與韓國濟州教育廳正式簽署人權教育交流合作備忘錄。（教育局提供）

友善列印
中時
高雄市教育局與韓國濟州教育廳正式簽署人權教育交流合作備忘錄。（教育局提供）

高雄市教育局長范巽綠率領高雄市推動人權教育各級種子學校校長、人權教育推動教師與擔任人權大使的4名高中學生一行共18人，2日在韓國濟洲教育廳正式完成簽署人權教育交流合作備忘錄，首開台韓人權教育交流新頁；由濟州特別自治道教育廳李碩文教育監代表出席簽署與接待。

這次雙方合作備忘錄的簽署意義重大，未來雙方將在既有的基礎上繼續合作，包括雙方教師、學生的交流互訪、人權教育教材的共享、雙方將輪流舉辦「青年學生人權營」，共同為人權教育的傳承與紮根努力。

雙方均期待透過交流，讓學生們能認識人權的價值，為台灣推動轉型正義有更多正確的認知，讓每個孩子保有重視人權觀念，共同提升人權價值。

雙方完成簽約儀式前，高雄代表團前往參訪濟州美術館濟州43事件70周年特展。范巽綠表示，去年是台灣228事件70周年，今年則是韓國濟州4.3事件的70周年，幾乎是同時發生的台灣與韓國的受難事件，發生的背景、過程其實都有很多類似的地方。

范巽綠指出，台灣對於韓國濟州4.3事件的理解並不深入，直到去年4.3和平基金會李文教前理事長、濟州道教育廳官員到台灣參加228事件70周年紀念，並與高雄市教育局進行交流後，促成雙方互動交流開啟深入理解。

未來將加強雙方有關人權教育的推動如教材、校園交流等。

(中時)

唐湘龍：「內湖真是個好地方」 … 挺黃煌雄 姚人多諷黃國昌學運期…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。