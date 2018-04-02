新竹縣長邱鏡淳親臨拜會 感謝東森力挺果農每秒75顆36萬顆桶柑銷售一空

2018年04月02日 20:29 工商 張佩芬

為協助農民賣掉生產過剩的桶柑，東森購物與新竹縣峨眉鄉合作，透過旗下電視購物、購物網、型錄等多通路全力銷售，共計替果農賣出共4千箱、8萬斤，每秒平均賣出75顆，兩檔節目80分鐘，共計銷售36萬顆的桶柑，東森購物分文未取，所有販售金額全數回饋果農。

為感謝東森購物、《ETtoday新聞雲》鼎力相助，新竹縣長邱鏡淳特地親自北上拜會東森集團執行策略長王令麟，當面表達新竹果農全體的感動與謝意。

新竹是桶柑生產大縣，台三縣峨眉、北埔出產的柑橘更是有名，不僅果肉多汁、氣味香濃，當地種植的柑橘甜度平均可達12度以上，素有「柑橘之王」之稱。去年因颱風災害少，使得桶柑盛產，但受到寒流、下雨、天冷不吃以及果菜市場休市等多項因素影響，以致於許多桶柑來不及被採收下來，出現供過於求的狀況，市場價錢也比較差。

得知桶柑盛產過剩，農民恐面臨農損危機，東森購物二話不說協助開賣，完全不計酬，把販售金額全數回饋給農民，號召全台民眾熱情捧場，結果統計一共賣出4千箱、8萬斤的桶柑，預期可幫助約3公頃的果園採收完成，桶柑共計約有36萬顆，受惠的農民達20多位。

針對此次開賣，東森購物還派出SNG車開到峨眉鄉，電視節目團隊直接在果園做戶外現場live直播，《ETtoday新聞雲》亦前進現場全程直播，讓消費者從電視和網路畫面能感受新竹桶柑特色，瞭解果農用心的栽種過程。

為感謝東森購物力挺新竹農民，邱鏡淳率領峨眉鄉農會總幹事郭素玉、峨眉鄉農會主任吳永森等人，親自北上拜會王令麟執行策略長，邱鏡淳說，「新竹縣台三線峨眉、北埔出產的柑橘品質第一，不僅是時令水果，顏色看起來大吉大利，但若是沒有採收也不行，因為水果會壞掉；這次透過東森購物、《ETtoday新聞雲》多方面播放與協助銷售，迅速幫忙果農在短時間內行銷出去，照顧到小農，非常感謝東森。」

王令麟表示，以往像是桃園拉拉山水蜜桃、嘉義或台南的芒果、文旦，都曾因為滯銷問題，而透過東森購物協助銷售，這次幫忙販售的桶柑，以一箱400元含運開賣，價格相當平實，結果發現台灣人很有愛心，大家都很願意主動挺農民，根據銷售統計資料顯示，共有1,342位消費者訂購，有人最多1次就買了12箱，也有企業一次團購50箱，尤其現在食安議題備受關注，消費者對於原產、新鮮、直送的興趣很高。

此外，王令麟提到，「東森購物旗下擁有880萬會員，以前多是賣生活用品，現在開始針對生鮮做加強，未來也可透過預售方式協助販賣農產品，做為穩定售價的平台，幫農民服務。」由於新竹特產多，除了桶柑，另外還有仙草、東方美人茶，在會面互動中，雙方也積極交換意見尋求下一次合作機會，分享如何為產品行銷、包裝，例如供不應求的東方美人茶。邱鏡淳認為，透過通路銷售除可宣傳有機種植，還能藉機宣導食農教育。

王令麟提到，針對價位較高的產品，可採取限量方式販售，服務頂級會員，而東森購物會持續尋找台灣在地好食材、農特產品，為產地及農民盡一分力。

(工商)