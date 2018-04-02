挺黃煌雄 姚人多諷黃國昌學運期間密會府副秘書長喬事

2018年04月02日 20:45 工商 崔慈悌

行政院日前宣布促轉會主委將由前監委黃煌雄擔任，遭時力立委黃國昌痛批黃是「永遠抱對大腿」，總統府副秘書長姚人多今天力挺黃煌雄，並暗諷黃在學運期間「偷偷跑去密會總統府副秘書長喬事情」。

時代力量預計明天召開記者會點名黃煌雄不適任，姚人多今天在臉書轉貼黃煌雄在2008年3月24日，馬英九剛當選總統的兩天後所寫的文章表示，他不反對用最嚴格的標準來檢驗黃煌雄，不過，「我也請求大家，能平心靜氣把黃煌雄這篇文章看完。」

姚人多指出，黃當初寫這篇文章的重點有四個。第一，陳水扁政府執政失靈的原因。第二，所謂的「馬英九因素」是什麼。也就是說，他在探討為什麼馬英九會贏。

第三，馬英九當選總統的意義。用他自己的話來說，就是「馬英九是第一位當選台灣總統的外省人。他的當選代表台灣已突破政治發展的最後一道魔咒--族群的藩籬」。第四，在台灣民主化的發展過程中，馬英九是缺席的。但他有機會，更有責任「強化台灣的民主鞏固」，他檢討阿扁，期許新當選的台灣總統要記得鞏固台灣的民主。

對於黃國昌斷章取義硬是要說當時這篇文章的作者是在求官，姚人多表示，他非常保留。「如果這種解讀方式成立，那這位解讀者在2016年前曾經對蔡英文的肯定，是不是也可以解讀成他是在為自己參選立委鋪路？」

他說，黃煌雄有沒有當上馬政府時期的監察委員？有。這位解讀者有沒有因為民進黨的禮讓當選立法委員？也有。「不過，他們兩個都在求官嗎？我的答案絕對是否定的」。

姚人多表示，看一個政治人物要看人家一生，「就像是我不會因為某人在學運期間偷偷跑去密會總統府副秘書長喬事情，就全盤否定他這個人一樣」。

黃國昌則在該則臉書留言指出，「我去喬什麼事？請具體點明。」強調所有經過，當初已經說明，就是要馬撤回服貿。李雪莉可以作證。「別人這樣污衊，我可以忍。你這樣影射，恕難茍同」。

他說，當初選舉，他明白當著蔡英文的面，請她讓民進黨同志出來選。「她的回應是絕不可能讓沈選。要我承擔又說是禮讓，我已經忍很久了。」

(工商)