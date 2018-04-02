獨家／真的不是安心亞！ 阿Ken《練愛》確定配對她

阿Ken為一圓電影夢，耗費不少氣力。

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中時
李佳穎笑容甜美，擔綱演出電影女主角。（取自臉書）
導演梁志強（左4）的電影《殺手不笨》，演員有納豆（左起）、是元介、安心亞、Apple、Gadrick。（陳淑芬攝）
天王周杰倫也會來「幫忙」一下。（取自臉書）

阿Ken醞釀近3年，自編自導自演的喜劇電影《練愛小品》終於有新進度，他去年曾表示，若再邀萬年緋聞女友安心亞來演，電影無法帶給觀眾新鮮感，據工作人員透露，阿Ken將演出男主角，女主角則是笑容超甜的李佳穎。而他的好友周杰倫（周董）也承諾一定會去「幫忙」。

雖然阿Ken說《練愛》是喜劇小品，但憑著他在圈內的好人緣，已邀請大咖巨星現身力挺，陳嘉樺（Ella）確定會客串演出，周董也將情義相挺支持阿Ken，至於會「現身」或「獻聲」仍未定。阿Ken和周董曾在《功夫灌籃》、《天台》同框，也曾跟小麥、雪糕組嘻哈團體「CUG嘻遊記」，雙方好交情。

電影拍攝成本壓在3000萬內，但因為劇情需要，劇組還是會飛到阿Ken求學時期的溫哥華取景。目前幾乎所有演員、工作人員都已進組，進度進行到勘景，預計拍攝40天，5月初正式開拍，但不一定會有公開的開鏡儀式。

另一方面，安心亞此時正在拍新加坡導演梁志強的電影《殺手不笨》擔任女主角，納豆也參與演出，《殺手不笨》和阿Ken的《練愛小品》都可能於明年春節檔期上映，在大銀幕上較勁。

(中時)

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