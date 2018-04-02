新勇哥：盼阿扁訪問華府 接受美醫療

2018年04月02日 20:58 中時 陳建瑜

前總統陳水扁想要訪問美國？陳水扁近來頻發「新勇哥物語」，今再度閒聊，自稱阿扁收到美國聯邦眾議員夏波（Steve Chabot）信件，內容提及夏波期待下次訪問台灣時，和阿扁討論台美關係，最好是阿扁得以儘速訪問華府，並在美國接受進一步的醫療。

暱稱「勇弟」說，聽說阿扁已經收到美國聯邦眾議員夏波（Steve Chabot） 2018.2.15的來信？

另一名「勇哥」回應，沒錯，今天上午10時3分一位自稱劉燦岳的先生說是老外請他拿來的。有人文首璽管理室收發登記簿為憑。

勇弟還幽默說，若不是過了一天，我還以為有人在愚人節開阿扁的玩笑呢。他說，夏波從華府郵寄給在高雄的阿扁，信封還打上中英詳細地址，但「怎麼可能一封信從華府寄到高雄，足足旅行了一個半月？」而且不是郵差送來，是一個姓劉男子搭計程車拿來的。他問勇哥，是夏波忘了貼郵票的關係嗎？

勇哥說，不是，在美國寄發國會郵件，國會議員在信封上簽名是不必貼郵票的。信封左下角還有Bar Code ，代表經過郵寄。這中間一定有問題，「中途被攔截的可能性很大」。

對於信件內容，勇哥表示，夏波是阿扁的好朋友，夏波先細數兩人過去良好的互動關係。接著提到他為台灣在國會的打拼成果。除了確認1979年的《台灣關係法》與重申1982年雷根總統對台的「六大保證」外，還有國會新通過的《台灣旅行法〉，解除台美兩國政府高層的互訪限制。

勇哥還說，最後夏波期待下次訪問台灣和阿扁討論台美關係，最好是阿扁得以儘速訪問華府，並在美國接受進一步的醫療。

(中時)