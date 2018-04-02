時尚神龍見首不見尾 天后、王后都愛「捉迷藏」

安潔莉娜裘莉以一襲黑裙搭配手中的黑色FENDI Peekaboo，打造經典好萊塢女星形象。（FENDI提供）

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約旦王后拉尼婭（右）日前造訪荷蘭時，身著淺藍色大衣搭配FENDI Mini Peekaboo包款現身，散發優雅氣質。（FENDI提供）
韓國女星金喜善示範FENDI 2018春夏全新推出之Peekaboo Essentially包款。（FENDI提供）
FENDI Peekaboo Essentially包款，14萬6000元。（FENDI提供）

時尚界不成文定律，外表越內斂的，通常細節裡都藏著不可告人的祕密，義大利精品於2009年推出的Peekaboo包款，即以其匠心獨具的經典魅力，橫掃包括安潔莉娜裘莉、金喜善、蔡依林等東西娛樂圈天后，就連約旦王后拉尼婭（Queen Rania）日前造訪荷蘭時，手上也少不了它。

包款名為Peekaboo，取自眾人耳熟能詳的捉迷藏遊戲，品牌創意總監Silvia Venturini Fendi賦予女人能正大光明將手提包敞開的機會，透過包款扣與不扣間的輪廓差異，凸顯「收」、「放」之間的藝術。包身俐落的Peekaboo，以硬隔層和琺瑯方釦，製造出包面自然垂墜的效果，藉由色調與紋理皆不相同的包身與內裡，打造出豐富視覺層次。

而2018春夏，品牌更自經典Peekaboo Essential著手，維繫其優雅外型，推出尺寸更為嬌小的Peekaboo Essentially。Peekaboo Essentially則秉持「少即是多」的原則設計，將代表包款的部分線條改以俐落建築感結構演繹，金屬配件細節亦經過重新升級，搭配自主選擇的Strap You肩背袋，精緻洗鍊的外表更符合亞洲女性身形。

(中時)

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