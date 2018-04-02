美國B-21隱密轟炸機 臂章已在ebay拍賣

B-21轟炸機還未露面，但是臂章已可在拍賣網站購買。(圖/ebay)

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中時電子報

美國空軍已經決定，將來由諾斯洛普-格魯曼公司(Northrop Grumman)所製作的B-21突襲者(Raider)轟炸機，來取代現有的B-1槍騎兵(Lancer)和B-2精神式(Spirit)，B-21至今還未正式公開露面，但是它的實驗機臂章，卻已經在ebay拍賣網站可以找到了。

航空主義(the aviationist)報導，據信B-21轟炸機正在加州愛德華空軍基地(Edwards AFB)試驗中，而且「不久的將來」就會與公眾見面，至少測試中隊的臂章已經先做好了，我們或多或少也可以從臂章上確定B-21的外型。

2016年美國空軍公布的B-21概念圖，從目前各方面透露的消息綜合分析，這次美國空軍沒騙人。(圖/美國空軍)

發現臂章的是航空主義的記者兼攝影師史蒂夫．道格拉斯(Steve Douglass)，這枚臂章最上頭寫著「B-21」，另外圖樣是一個紅眼睛的幽靈，與右邊小小的飛行翼機體，這個飛行翼外型與2016年美國空軍所公布的概念圖完全一致。其他文字也頗有意思，有個拉丁文「Praenuntius」，意思是「先驅者」，羅馬數字XVII（17），有可能是愛德華空軍基地的第417 試驗中隊(原隷屬412試驗聯隊)，先前此隊在2012年被解編，也許正因為B-21的測試而重新復活。

這枚臂章的賣方已經解釋，物品確實來自愛德華空軍基地，當地的人員和基礎設施都已經開始為B-21的測試作準備，他自己正是從相關工作人員那裡購買到的。

順便說一下，這枚臂章的起標價15美元(新台幣430元)，如今已漲到250美元（新台幣7280元），還有繼續上漲的空間…

(中時電子報)

文章來源：Brand New B-21 Raider Stealth Bomber Patch Appears on Ebay

文章來源：ebay頁面：B-21 "Raider" Stealth Bomber, Combined Test Force Patch

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