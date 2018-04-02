HBL邀請賽》「馬勵兄弟」缺陣 福岡大濠高校1分氣走松山

2018年04月02日 21:25 中時電子報 林宋以情

松山林正(左)禁區槓上日本西田公陽。(高中體總提供)

HBL30周年國際高中男、女籃邀請賽，2日至7日台北體育館(紅館)燃戰火。HBL二連霸霸主「綠色神盾」松山，2日少了拚戰U16亞青的「馬勵兄弟」林勵、馬建豪，87比88一分差不敵去年日本高校綜合體育大會籃賽（夏季聯盟）冠軍福岡大學附屬大濠高校。

松山自從兩度落後14分起追，193公分高一菜鳥尹麒綸，最後2分半鐘攻下10分含1個「四分打」，惜另2次切入球進「三分打」都不成，終場前1.9秒加罰失手錯過追平打延長賽最傷。

替補22分鐘得16分、10籃板，尹麒綸生涯首度「雙十」外帶4助攻，他下半場手感加溫，表示上半場有些放不開，中場休息黃萬隆教練鼓勵他要敢打。

教頭黃萬隆認為，尹麒綸能投能切極具未來性。3名高三生林正、莊家誠、楊承翰因要讀的大學大抵確定，此役不給上場太久，決勝的第四節幾全由高一、二低年級生撐場。松山3名高三主力林正先發25分鐘13分、11籃板「雙十」，楊承翰打21分鐘得11分、莊家誠上17分鐘拿9分、3助攻。

林正說，本來沒要上那麼久，要讓學弟多打，自己也沒打好，尤其陷四犯麻煩，至於大學，應是國體大、輔大、台科大3選1吧，莊家誠說，如無意外，應會進國體大，楊承翰則表示，台科大、台藝大都可能。

日隊11球員有6人逾190公分，6人得分上雙，打滿40分鐘的西田公陽20分、10籃板「雙十」是全隊靈魂人物，能投能切，腦筋、視野都很好。

(中時電子報)