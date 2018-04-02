鼓勵學生看戲 台北市藝文推廣處推出半價優惠

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為了鼓勵學生多進劇場看戲，台北市藝文推廣處針對學生族群規劃購票優惠專案，訂定出兩項五折購票好康的優惠，除了城市舞台合辦節目每場將提供一樓16席(第9排13、15、14、16號、第10排13、15、14、16號、第11排09、11、13、15、10、12、14、16號)高票價座位予學生五折購票之外，在每場演出當日如有未售罄票券同步提供學生半價購買。

台北市藝文推廣處林信耀處長表示：「學生五折購票專案一方面提供學子更友善的藝文環境，另一方面鼓勵劇團將每場演出票券完售，我們期待降低購票門檻能提高學生族群購票意願，希望學生們擁有更多進劇場的機會，讓欣賞表演藝術成為平時生活休閒娛樂的一部分，未來當他們有經濟能力時，便可以成為支持性的藝文欣賞人口」。

目前有關學生限量一樓16席高價位五折的優惠方案，適用於即日起陸續開賣之城市舞台合辦演出節目，包含舞鈴劇場《海洋慶典》、台北新劇團《李寶春精演新老戲》、唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》、福爾摩沙芭蕾舞團《失落的幻影》、九天民俗技藝團《十年一劍》、故事工廠《變聲偵探》及《小兒子》等25檔75場次。每場演出當日未售罄票券提供學生五折購票方案，也適用於城市舞台全部的合辦節目，期望藉此開發更多潛在的學生觀眾，藝文處也表示，將視今年度試辦成效來規劃調整未來執行做法。

(中時)

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