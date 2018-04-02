廣深港高鐵將通車 香港9小時到北京

2018年04月02日 21:44 旺報 李鋅銅

帶著無數廣東和香港民眾的期待，廣深港高鐵香港段4月1日開始試運行，雖然試運行階段列車不載客、不售票，鐵路單位請民眾「再等一等」，但對民眾來說，這個夢想可能在今年9月就會實現，屆時從西九龍站8小時內可到上海，9小時內直達北京。

廣深港高鐵香港段4月1日起開始試運行，由香港開往福田、深圳北、虎門及廣州南站的高鐵開通後，高峰期每天將有114對來往班次。其中84對會停靠福田及深圳北，30對停靠虎門及廣州南站。班次參考了估算需求及客流情況，之後的班次或頻率調動，將視高鐵上座率進行調整。

廣深港高鐵北起廣東省廣州市，經東莞、深圳到香港，全長約140公里，設廣州南、慶盛、虎門、光明、深圳北、福田、西九龍站7個車站。香港段的高鐵列車統一命名為「動感號」。正式通車後，廣州市民乘車從廣州南站到香港西九龍站只需48分鐘。

廣深港高鐵廣州南至深圳北段全長102.5公里，已於2011年12月26日通車；深圳北至福田段長7.5公里，於2015年12月30日通車。目前，廣深港高鐵廣深段（含福田段）運營時速達300公里，開行高速動車組列車130對，日均發送旅客14.3萬次。

截至今年3月底，廣深港高鐵廣深段（含福田段）已累計發送旅客1.84億人次，是大陸最繁忙的鐵路線路之一。廣深港高鐵香港段全長約26公里，沿途不設站，終點站為西九龍站，由香港特別行政區全資興建，預計今年9月開通營運。

(旺報)