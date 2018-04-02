禁洋垃圾進口解決世界汙染 多國心存感激

2018年04月02日 22:10 旺報 李鋅銅

2017年年底前，全面禁止進口環境危害大、群眾反應強烈的固體廢物；2019年年底前，逐步停止進口國內資源可以替代的固體廢物……大陸的「洋垃圾」禁令曾讓許多國家因垃圾堆積如山感到頭大。如今，漸多國家體認到大陸在長時間裡犧牲自己環境，替世界解決汙染難題，世界應該對大陸「心存感激」。

多年以來，全球的廢棄物出口高度依賴大陸。根據聯合國商品貿易統計資料庫顯示，2015年全世界超過70%的廢塑膠和37%的廢紙都出口到大陸。歐洲國家和美國是這些廢品的主要來源地。2017年7月18日，大陸環保部向世界貿易組織(WTO)提交檔案，要求緊急調整進口固體廢物清單，並擬於2017年底前禁止進口4類24種固體廢物，包括生活來源廢塑膠、未經分揀的廢紙和廢紡織原料等高汙染固體廢物。

上世紀80年代開始，大陸就是包括廢棄塑膠、紙類和紡織品等在內的廢料的最大進口國。這些進口垃圾主要來自於發達國家。2015年大陸總共進口了4600萬噸廢料。2016年全世界56%廢料的最終目的地都是大陸。

舉例來說，2012年起，英國向大陸出口了270萬噸的廢塑膠，占英國總塑膠出口的2/3。2016年德國就有150萬噸廢塑膠被運往大陸和香港，占德國廢塑膠總量的一半。美國約有2/3的廢品在境內處理，剩下的1/3則出口到全球150個國家，其中大陸更是美國最大的廢品出口地，約占40%。2017年美國出口的3700萬噸垃圾中，有1/3都被運往大陸。

大量廢料運往大陸，回收處理工作給大陸的環境造成嚴重影響。許多媒體前往大陸報導包括廣東等處理垃圾地點的情況：「當地的河水呈現漆黑的顏色，當地人的健康也出現了問題，癌症發病率連年攀升……。大陸替世界處理垃圾，卻成了環境的受害者。

(旺報)