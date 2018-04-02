飛天椅失控害8人傷 家長怒告SOGO及業者

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新竹市SOGO巨城店1日驚傳飛天椅摔傷孩童事件，家長不捨孩子留下童年陰影，2日傍晚帶診斷證明向SOGO及移動樂園業者提出刑事附帶民事告訴，SOGO對意外表達抱歉，並會督促業者確保當事人獲得合理的健康追蹤與保險理賠。

據了解，SOGO巨城店趕在兒童節連假前，在巨城廣場推出移動樂園遊樂設施，許姓夫妻1日帶著2名4歲、1歲兒子逛街，花300元買點數讓長子玩刺激的「飛天椅」。

飛天椅雖以快速旋轉著稱，但移動樂園遊樂設施並非大型遊樂園設備，轉速不會調太快，當天許姓男童坐上飛天以後開心向父母微笑，許姓夫妻也拿手機錄影記錄孩子玩樂畫面，不料工作人員疑似按錯按鈕，轉速頓時攀升，讓眾人嚇傻。

當時飛天椅愈轉愈快，甚至發出怪聲，許姓夫妻眼看孩子搖搖欲墜，慌忙試圖搶救，一旁也有熱心民眾上前幫忙，工作人員按下緊急開關才讓飛天椅慢下來，共造成1小孩及7大人受傷，男童滿臉鮮血，送醫縫8針，家長心疼不已。

許姓夫妻不捨孩子留下難以抹滅的童年陰影，2日帶診斷證明書到派出所，對SOGO巨城店、移動樂園及現場工作人員提出業務過失傷害告訴，另附帶民事求償。

據悉，雙方今天下午一度進行協商，百貨業者等人鞠躬致歉，但家長對於業者雇用未經專業訓練的工作人員表達不滿。SOGO巨城店對此表示，已陪同驗傷及派員製作筆錄，會督促廠商確保當事人獲得合理健康追蹤與保險理賠。

(中時)

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