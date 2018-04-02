鹿港南分圳惡臭有解 排水加蓋工程本月動工

2018年04月02日 22:13 中時 謝瓊雲

彰縣府團隊與鹿港鎮公所、民代上午前往南分圳排水會勘，了解工程施作方式。(謝瓊雲攝)

南分圳排水流經鹿港人口密集區的區域排水，由於水溝未加蓋，民眾亂丟垃圾導致枯水期天天散發惡臭，成為地方沉痾。(謝瓊雲攝)

長期引發民怨的彰化縣鹿港鎮南分圳排水陳年惡臭問題總算有解，彰化縣長魏明谷2日上午前往南分圳排水會勘，宣布將投入2500萬元經費開闢道路並將排水加蓋，預計年底前可有效改善。

全長3441公尺的南分圳排水，自鹿港鎮廖厝里起沿市區匯入顏厝排水，屬員林大排重要排水支線，是鹿港主要區域排水，流經人口密集市區；10年前進行疏濬整治後改善淹水水患，部分渠段已完成加蓋工程，剩餘渠段因土地所有權多屬於臺灣彰化農田水利會而未能進行改善工程。

縣長魏明谷表示，經過縣府與鎮公所共同出面和水利會溝通，並由公所出資1813萬元辦理價購徵收土地，並由縣府與公所共同投入2500萬元，進行南分圳排水加蓋闢路改善工程，自鹿港鎮永安三路起至民權路，長度合計175公尺，本月動工後年底就能完工，屆時將建構成一條完整路段，亦可改善當地環境衛生及強化民眾通行安全。

鹿港鎮長黃振彥表示，南分圳排水問題是地方沉痾，斷水期河道內的垃圾、滯留汙水經常飄散惡臭，當地里長與鎮代會多次協商後決議加蓋，但因需要2千多萬的經費，在鎮代會同意通過經費後，由公所與彰化縣政府共同負擔工程經費，相信完工後不再散發惡臭，也會提高此地區的價值，讓交通更加便利。

(中時)