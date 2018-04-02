ANA 榮獲《世界航空運輸》雜誌2018年度最佳航空公司獎

2018年04月02日 22:18 工商 張佩芬

ANA為日本最大且唯一名列5星級的航空公司。ANA總裁兼首席執行長平子裕志 (Yuji Hirako)代表ANA出席於愛爾蘭都柏林所舉行的Air Transport World (ATW)頒獎典禮，領取2018年度最佳航空公司獎。

ATW《世界航空運輸》雜誌創刊於1964年，是涵蓋全球航空業資訊的領先月刊。ANA繼2007年、2013年榮獲 《世界航空運輸》(ATW) “年度最佳航空公司”並於2018年再度榮獲為「2018年度最佳航空公司」。ANA為唯一亞洲籍航空公司三度獲得此殊榮。

長平子裕志表示: 「我們很榮幸能獲得年度最佳航空公司獎，因為我們的努力獲得認可。對於ANA而言，這是很了不起的一年，我們會持續為旅客提供最高水準的服務，並在競爭激烈的航空業脫穎而出。」 ATW總編輯Karen Walker表示: 「雖然今年競爭激烈，但是我們ATW很榮幸給予ANA，從承諾到旅客服務，再到全球合作夥伴和管理能力，ANA都優於其他競爭對手。」

ANA獲獎理由，近1年內的財務成績優異、訂位、Check-in至登機門，以及機內提供一連貫高品質給旅客。積極導入最新科技。2017年，ANA更大幅度擴大北美的需求。拓展東京與墨西哥城的航線，同年也增加了洛杉磯(LAX)與東京成田 (NRT)的航班。於2018年3月12日，非營利性基金會XPRIZE與ANA宣布推出1000萬美元的ANA AVATAR XPRIZE計劃，這是一項為期4年的全球化競賽，旨在開發真實的化身(AVATAR)，回饋於社會貢獻。

(工商)