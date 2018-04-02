ANA 榮獲《世界航空運輸》雜誌2018年度最佳航空公司獎

ANA總裁兼首席執行長平子裕志(右)代表公司領獎。圖：業者提供

友善列印
工商

ANA為日本最大且唯一名列5星級的航空公司。ANA總裁兼首席執行長平子裕志 (Yuji Hirako)代表ANA出席於愛爾蘭都柏林所舉行的Air Transport World (ATW)頒獎典禮，領取2018年度最佳航空公司獎。

ATW《世界航空運輸》雜誌創刊於1964年，是涵蓋全球航空業資訊的領先月刊。ANA繼2007年、2013年榮獲 《世界航空運輸》(ATW) “年度最佳航空公司”並於2018年再度榮獲為「2018年度最佳航空公司」。ANA為唯一亞洲籍航空公司三度獲得此殊榮。

長平子裕志表示: 「我們很榮幸能獲得年度最佳航空公司獎，因為我們的努力獲得認可。對於ANA而言，這是很了不起的一年，我們會持續為旅客提供最高水準的服務，並在競爭激烈的航空業脫穎而出。」 ATW總編輯Karen Walker表示: 「雖然今年競爭激烈，但是我們ATW很榮幸給予ANA，從承諾到旅客服務，再到全球合作夥伴和管理能力，ANA都優於其他競爭對手。」

ANA獲獎理由，近1年內的財務成績優異、訂位、Check-in至登機門，以及機內提供一連貫高品質給旅客。積極導入最新科技。2017年，ANA更大幅度擴大北美的需求。拓展東京與墨西哥城的航線，同年也增加了洛杉磯(LAX)與東京成田 (NRT)的航班。於2018年3月12日，非營利性基金會XPRIZE與ANA宣布推出1000萬美元的ANA AVATAR XPRIZE計劃，這是一項為期4年的全球化競賽，旨在開發真實的化身(AVATAR)，回饋於社會貢獻。

(工商)

鹿港南分圳惡臭有解 排水加蓋工… 繼往開來！智光商工歡慶53周年

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。