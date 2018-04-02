洪秀柱陝西行 稱「分裂始終會讓兩岸民眾唾棄」

2018年04月02日 22:13 旺報 潘維庭

訪問大陸陝西的國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，2日晚間抵達陝西省西安市，與陝西省委書記胡和平、陝西省省長劉國中、陝西省委常委姜鋒、陝西省委秘書長錢引安、陝西省政府秘書長方瑞峰、副秘書長高新民、省委台辦主任楊勇等進行會談，並在曲江惠賓苑宴請。

洪辦2日晚間發布新聞稿，指洪秀柱在聽完胡和平介紹後表示，秦、漢、隋、唐等13個朝代在西安建都，蘊藏大量歷史故事與文化遺跡，也有82位帝王長眠於此，包含武則天在內歷經83位帝王。唐代玄奘法師西行取經後，也將經書藏於西安市的大雁塔，西安為東西文化重鎮樞紐，尤其是漢唐都在此建都，漢唐盛世對中華文化有更深的體悟，此行一定可以飽覽歷史。

洪秀柱表示，此行最重要的工作是中國數千年的習慣，清明祭祖、祭祀軒轅黃帝，希望軒轅黃帝保佑兩岸能有更好的和平發展。

她指出，西安是一帶一路起點，也希望台商能扮演兩岸和平、達到經濟貢獻的重要角色，在大陸經營有成、回報社會，也在全球經貿有所貢獻。

洪秀柱認為，惠台31項政策如何具體落實，還需地方領導多加費心。她指出，兩岸民眾隔閡許久，彼此有所誤解，尤其台灣在蔡政府上任後，更加去中國化。也希望習總書記所說的「兩岸一家親」不是口號，而是確實落實。

洪秀柱期許，大雨會過去，分裂始終會讓兩岸民眾唾棄，「二十一世紀是中國人的世紀，讓中國人站在世界上會感到驕傲，新絲綢之路的未來遠景值得期待，我們一起加油。」

洪秀柱4月2日至6日受邀前往陝西，出席「戊戌年清明節軒轅黃帝祭祀典禮」，除了出席祭祀軒轅黃帝外，也將參訪西咸新區、高新區，參觀大慈恩寺、軒轅廟古柏院，陝西歷史博物館、秦朝兵馬俑博物館、碑林博物館、遊覽華山北峰等，並針對一帶一路議題與當地台商交流，關心台商在陸情形。

(旺報)