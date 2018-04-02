最早發現鍾欣怡懷孕的人 竟然是她

2018年04月02日 22:20 時報周刊 林彥君

鍾欣怡曾哺乳累癱，讓老公很心疼。（嬰兒與母親雜誌）

鍾欣怡表示，原本一開始和老公並沒打算生二寶，但在大寶小乖2歲時，夫妻倆開始覺得不能只有一個小孩，不然這樣注意力都集中在一個孩子身上，孩子比較會有壓力，而且也想給小乖一個手足，所以開始不避孕，一切順其自然。

懷了二寶這件事，其實是小乖最先發現的。小乖有一天突然把頭枕在鍾欣怡的肚子上睡覺，耳朵還緊靠著她的肚子。她問小乖為什麼要這樣做，小乖回說：「媽咪的肚子裡有聲音。」當時鍾欣怡以為只是腸胃蠕動所發出的聲音，並沒有太在意；但第二天，小乖卻仍然聽著媽咪的肚子，說「肚子裡有東西」；等到第三天她將小乖抱起來時，突然覺得一陣頭暈目眩，腦袋裡閃過一個念頭：「該不會懷孕了吧？小乖這兩天好像就在跟我說這件事！」

請老公去買驗孕棒，老公本來還不相信，說：「小乖怎麼可能會知道妳有沒有懷孕！」結果買來一驗，竟然真的中了！

去看婦產科醫生時，醫生一看到她就說：「恭喜妳，妳會來找我，表示妳又懷孕了。」回家後她告訴小乖：「媽咪的肚子裡，真的有一個小寶寶了！」小乖只是摀著嘴偷笑不說話，這一切過程讓她覺得很神奇。她也跟小乖說：「謝謝妳告訴媽咪這件事，小寶寶一定是很喜歡妳，才會來當妳的弟弟或妹妹。」

許多生兩個孩子的二寶媽都一致認為：「有了二寶以後，真正難照顧的往往不是二寶，而是大寶。」許多大寶都會出現爭寵與退化行為。懷孕時，為了讓小乖先做好心理準備、避免讓小乖覺得「安安出生後，媽咪都不陪我了」而感到失落，鍾欣怡先唸了這一方面的繪本故事給小乖聽，婉轉的教導小乖「即使有了二寶，媽咪還是會一樣愛大寶」；產後她的母親有時候也會幫忙照顧安安，就可以保留一些單獨陪伴小乖的時間；如果只能一打二時，她也會抱著安安一起與小乖玩，讓小乖一起參與照顧弟弟，不會忽略小乖。

也可能因為這些方式奏效，小乖與安安的感情很好，只要姊姊逗安安，安安就會笑，姊姊也樂於跟他玩耍。曾經有一次，有別人問小乖：「妳家裡是不是有一個弟弟？妳喜歡他嗎？」小乖回答：「喜歡啊，他雖然很愛哭，但是他很可愛，他是我的弟弟！」鍾欣怡聽了超感動，覺得女兒年紀雖然小，卻很懂事。

生安安時，老公孫樂欣非常心疼老婆，覺得「女人很辛苦，生產要承受男人一輩子無法經歷的痛苦」，並且領悟到人生沒有鍾欣怡真的不行，經歷這麼大的手術，萬一不幸失去她怎麼辦，無法想像她有離自己而去的可能，忍不住流下了男兒淚，並打算自己之後要結紮。

鍾欣怡還反過來安慰他「沒事、沒事」，兩人都感受到密不可分的牽絆與對彼此的深愛。除此之外，平安生下安安以後，產後第二天很快就脹奶了，但鍾欣怡卻擠乳不順、脹得很難受，老公還幫忙將奶水吸出，但由於吸得太大力，老公的嘴巴腫了起來，鍾欣怡笑說，有點像是經典搞笑電影《射鵰英雄傳之東成西就》中梁朝偉的香腸嘴扮相般，她問老公：「你幹嘛吸得那麼大力？」老公說：「我看妳脹奶不舒服，想說我用全力去吸，應該會比較有用嘛！」甚至還半夜跑去外面幫她找可以冷敷的高麗菜葉，可看出老公真的很想幫忙。

當看到她哺乳累癱倒頭就睡時，老公還曾經眼眶泛紅，直盯著她的睡臉10分鐘，等她睡醒後跟她說：「老婆，不要這麼累，母奶餵幾個月就改餵配方奶，好不好？」每當她將母乳放入冷凍庫冷凍時，老公就會默默從背後飄過來，說一句：「怎麼還有這麼多母乳？」老公是真的很心疼她。此外，老公有時候也會幫她按摩、去幫她買她愛吃的食物，在各種生活小地方都很貼心。

當鍾欣怡談到保養訣竅，她有感而發：「有小孩的女人想要容光煥發，背後通常要有一個可以成全的老公。」以她為例，因為老公挪出時間來幫忙照顧小孩，自己才有時間做保養與抽空好好放鬆一下。此外，飲食上她也多吃蔬菜與多喝水，較少吃肉。在運動方面，她則是有時候會帶著大寶跳舞。

即使鍾欣怡與孫樂欣感情這麼好，也像多數夫妻一樣難免會有吵架的時候。她認為其實她不怕吵架，怕的是悶在心裡不說，或是吵完後雙方沒有任何調整或改變。但他們吵架時也盡量不會說傷人的字眼，而只是就事論事，而且不會在孩子面前爭吵。

對於讀者夫妻，鍾欣怡建議老公要體貼老婆，如果是家庭主婦在家帶小孩，其實真的不會比上班輕鬆；並建議老婆對老公說話態度要放軟一點，也不要「老公辛苦工作了一整天，下班回家一打開家門，老婆就開始抱怨」，雙方都要會察言觀色。其實人與人之間的互動，沒有什麼事情是理所當然的，都要珍惜與感謝彼此的付出與對家庭的貢獻。

二寶安安乖巧又愛笑，照顧起來其實不算特別費力。之所以小名取為安安，是因為老公說「平安是最大福報」。鍾欣怡指出，有一件事她覺得很神奇，第二胎懷孕後期她有聽胎教音樂，等安安出生後，她再播放這個音樂，安安一聽到就很放鬆，彷彿好像有胎內記憶般，會很放鬆的沉沉入睡，她與小乖也一起舒服的睡著，讓她覺得音樂胎教真的很神奇。

二寶出生後比較黏媽咪，老公都叫安安「黑鍋哥」，因為安安比較喜歡讓媽咪抱抱，爸比抱抱時常常會該該叫，鍾欣怡就會質疑老公是不是抱的方式不對或是哪裡弄痛安安了，老公說安安都讓他揹黑鍋。常說：「黑鍋哥，你沒事，你再該，媽咪又要瞪我了。」

在教養上，夫妻倆覺得對兒子與女兒可能會有不同的教養方式，老公目前打算以後可能會對兒子比較嚴格，老公常說「安安是要來保護姊姊的」，而且姊弟倆個性也不同，小乖觀察敏銳、有個性，安安則是很愛笑。不過孩子現在年齡還小，其實也說不準，鍾欣怡覺得對孩子的教育方針是一邊觀察、一邊做調整，慢慢找到最適合自己孩子的教育與教養方式。

鍾欣怡表示，有了孩子以後，她的人生與心境出現很大的轉變。她不諱言的說，自己來自於單親家庭，從前時常覺得很孤單；現在結婚有了小孩以後，感覺很溫暖，也覺得很完整、心靈相當富足。現階段是她從過去到現在的人生中擁有最多愛的時候，一點都不會孤單。她認為「有小孩會讓一個女人更有智慧」，無論是與老公相處、每日照顧小孩，都領悟到更多人生的道理。現在的自己比以前的自己脾氣更好了、身段也更柔軟了，擁有更多愛心與耐心。而且與老公一起攜手前進，面對任何事情都同舟共濟，互相幫助、彼此扶持。

雖然鍾欣怡的外表甜美，看似柔弱，其實個性卻獨立、喜歡冒險，相當有自己的想法也很健談。未來她也希望有更多生活上的挑戰、多學習新的事物，希望每年都有新鮮事，也希望孩子們能平安長大與快樂學習，當個有禮貌、有自信與喜歡自己的人。

鍾欣怡與老公孫樂欣，兩個「欣」、兩顆「心」在一起，甜蜜不分離。正好育有一男一女，湊成了一個「好」字，也祝福這可愛的一家四口，未來繼續幸福向前行。

(時報周刊)