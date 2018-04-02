中和地政公告未辦繼承不動產資訊

2018年04月02日 22:37 中時 葉書宏

新北市中和地政事務所清理107年度逾期未辦繼承登記之不動產，自4月1日起開始公告3個月，公告期間自4月1日至6月30日。本次公告中、永和轄區內之被繼承人共計203人，土地計477筆，建物計67棟，土地總面積達7萬2千餘平方公尺，又以107年公告現值估算，土地總價值超過20.4億元。

中和地政事務所表示，依土地法第73條之1規定，繼承人若未能於公告期間依法完成繼承登記，除提出不可歸責於繼承人之事由得申請暫緩列冊管理外，將報請新北市政府地政局列冊管理，列冊管理滿15年仍未申辦繼承登記者，則移請財政部國有財產署辦理公開標售；標售價款儲存專戶，逾10年仍無繼承人申領者，則歸屬國庫，提醒您速辦登記以免影響權益。該所同時宣導，依民法規定，繼承人均有對等的繼承權利，無論男女、已婚或未婚，應儘速向國稅局申報遺產稅後，再向所轄地政事務所辦理登記。

中和地政事務所進一步指出，逾期未辦繼承不動產公告資料，除張貼於該所、土地所在地區公所外，亦得於該所網站查詢。為協助繼承人明瞭申辦繼承登記全部流程及相關法令，該所於通知繼承人時一併寄發「不動產繼承登記宣導文宣」予繼承人，並將相關所需書表及填寫範例置於該所網站供民眾下載使用，亦歡迎民眾來電索取，如仍有任何登記疑問，該所服務中心設有專人竭誠服務，歡迎民眾多加利用。

(中時)