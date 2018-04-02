石碇歡樂兒童趣 四校師生齊聚永定樂童年

兒童節將至，新北市永定國小舉辦石碇區四校聯合兒童節慶祝大會暨水資源教育宣導活動。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
兒童節將至，新北市永定國小舉辦石碇區四校聯合兒童節慶祝大會暨水資源教育宣導活動。（葉書宏翻攝）
兒童節將至，新北市永定國小舉辦石碇區四校聯合兒童節慶祝大會暨水資源教育宣導活動。（葉書宏翻攝）
兒童節將至，新北市永定國小舉辦石碇區四校聯合兒童節慶祝大會暨水資源教育宣導活動。（葉書宏翻攝）

兒童節將至，新北市永定國小舉辦石碇區四校聯合兒童節慶祝大會暨水資源教育宣導活動，包括區內石碇、和平、雲海等全校共300名師生，齊聚永定國小，度過充實愉快的歡樂兒童節。

石碇區長黃詩芳特別致贈所有學童們本地的特色產品麥芽餅，由各班模範生代表領回，一方面推廣在地產業、也同時祝福每位孩子都能享有快樂的童年生活。校長林雅芳表示，今年的活動規劃、邀集了華梵大學、東南科大、開明商職等學校學生一起參與，將職探的課程提早讓國小孩童體驗；另外烏克麗麗協會與中華疊杯競技協會也藉此讓孩童們的各類潛能得以展現。

雲海國小二年級許丞媗表示，這是第二年參加聯合兒童節慶祝活動，她說這次的溜滑梯比較刺激，而對於能夠自己調製飲料並且享用，覺得十分開心。

學校承辦本次活動，讓學生們練習當一位稱職的主人，從事先與師長們共同參與場地的布置，到活動結束後迅速的將場地復原，孩子們以樂觀、積極與發揮高度的團結力，記錄了自己的快樂兒童節。

(中時)

中和地政公告未辦繼承不動產資訊 烏來國中小歡讚校慶　青春亮彩‧…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。