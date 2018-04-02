石碇歡樂兒童趣 四校師生齊聚永定樂童年

2018年04月02日 23:01 中時 葉書宏

兒童節將至，新北市永定國小舉辦石碇區四校聯合兒童節慶祝大會暨水資源教育宣導活動。（葉書宏翻攝）

兒童節將至，新北市永定國小舉辦石碇區四校聯合兒童節慶祝大會暨水資源教育宣導活動。（葉書宏翻攝）

兒童節將至，新北市永定國小舉辦石碇區四校聯合兒童節慶祝大會暨水資源教育宣導活動。（葉書宏翻攝）

兒童節將至，新北市永定國小舉辦石碇區四校聯合兒童節慶祝大會暨水資源教育宣導活動，包括區內石碇、和平、雲海等全校共300名師生，齊聚永定國小，度過充實愉快的歡樂兒童節。

石碇區長黃詩芳特別致贈所有學童們本地的特色產品麥芽餅，由各班模範生代表領回，一方面推廣在地產業、也同時祝福每位孩子都能享有快樂的童年生活。校長林雅芳表示，今年的活動規劃、邀集了華梵大學、東南科大、開明商職等學校學生一起參與，將職探的課程提早讓國小孩童體驗；另外烏克麗麗協會與中華疊杯競技協會也藉此讓孩童們的各類潛能得以展現。

雲海國小二年級許丞媗表示，這是第二年參加聯合兒童節慶祝活動，她說這次的溜滑梯比較刺激，而對於能夠自己調製飲料並且享用，覺得十分開心。

學校承辦本次活動，讓學生們練習當一位稱職的主人，從事先與師長們共同參與場地的布置，到活動結束後迅速的將場地復原，孩子們以樂觀、積極與發揮高度的團結力，記錄了自己的快樂兒童節。

(中時)