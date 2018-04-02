烏來國中小歡讚校慶　青春亮彩‧熱力110

2018年04月02日 22:57 中時 葉書宏

新北市烏來國中小歡慶110周年校慶。（葉書宏翻攝）

新北市烏來國中小歡慶110周年校慶。（葉書宏翻攝）

新北市烏來國中小在國小及幼兒園小朋友純淨的泰雅歌謠祈福聲中，歡慶自西元1908年（明治41年）創校以來第110周年、國中小合併第43週年的生日。該校是一所充滿原民采風的山谷百年學校，全校教師及家長都深深感懷祖先創業維艱，堅定傳承泰雅民族教育。歷經遷校、成立國中部、合併國中小，培育無數泰雅優秀學子，默默付出長才貢獻社會。

上午的活動融合傳統與現代，在該校國小和幼兒園小朋友分別以泰雅歌謠祈福，歌聲傳達泰雅族人祈求祖靈保佑賜福，感恩回饋祖靈的照顧與歡慶家園和樂，為該校創校110年校慶，以天籟般迴盪於山谷的嗓音，揭開校慶典禮的序幕。

家長會長張仁傑在學校百年大楠樹下，燒烤一頭重達220斤的大山豬為學校慶生，讓在場的貴賓、家長，以及全校師生一同祝賀及分潤校慶的喜悅。也為延續泰雅族實踐傳統文化課程，促使學校與部落透過文化儀式拉近關係，並讓泰雅文化得以傳承永續。

緊接著是幼兒園到國中學生的「舞動幸福」、「泰雅520」及「上帝愛你」的創意舞蹈，表現烏來泰雅孩子樂觀、熱情、活潑、協調的肢體律動優勢能力。鼓樂社學生表演「鼓動泰雅」讓山谷為之震撼，以陣陣非洲鼓浪，將110年校慶慶祝活動帶入最高潮，為接下來的體育活動炒熱全場氣氛。親師生大隊接力充分展現原民孩子運動天賦能力，融入家長及老師的熱情參與，現場充滿既緊張又歡樂的氣氛。

下午舉辦親師生卡啦OK歡唱大賽，校長洪慶源以一首「逆風飛翔」將現場氣氛帶到最高點。緊接著個人組及家長與學生組隊參加的親子組也陸續登場，將上午緊張的競賽氣氛轉化為溫馨熱鬧的畫面，也增進了親子及學校與社區的情感。

學校為師生量身訂作各項體育活動與趣味競賽，並融入泰雅祈福活動及傳統儀式，同時邀集社區家長一起參與，讓烏來國中小在充滿傳統與現代的氣氛中歡度110歲生日。

(中時)