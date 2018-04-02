新北技職體驗 參訪南強工商

台東縣國民中小學校長生涯與技藝教育參訪團一行40人參訪南強工商。（葉書宏翻攝）

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台東縣國民中小學校長生涯與技藝教育參訪團一行40人參訪南強工商。（葉書宏翻攝）
台東縣國民中小學校長生涯與技藝教育參訪團一行40人參訪南強工商。（葉書宏翻攝）

台東縣國民中小學校長生涯與技藝教育參訪團一行40人來到新北市南強工商實地踏查與體驗技職教育的豐富內涵，為了能夠深入瞭解技職教育各職科的內容與特色，一行人認真參與體驗了南強表演藝術科、電影電視科、多媒體動畫科、資訊科電競技術、汽車科及觀光科等的課程活動，有了確實的瞭解與感受之後，回到各自的學校便可以強而有力地推動新課綱適性教育的精華，指引學生適性生涯發展的一片藍天。

校長團參訪了南強工商電影電視科專業攝影棚與網路直播的操作、觀賞藝術群學生多元精湛的表演、認識了汽車專業的最新設備與教學、看到了專業教師如何培育出一代代的汽車板金國手、進入資訊科電競教室坐上超酷的電競專業座椅並實際操作電競競技遊戲，這些新體驗，讓所有校長們精神抖擻、熱情興奮，最後進入輕鬆休閒的觀光科飲料調製與點心製作體驗，每個人都彼此分享作品，展現溫暖的教育氛圍與人味。這就是教育的能量，校長們必定能夠發揮引領教育的影響力，給學生最適合的教育。

南強工商正積極參與108課綱的前導學校課程實施，志力於技職教育的發展，從汽車科陸續栽培的國手屢獲佳績外，表演藝術科及戲劇科，也持續獲得新北市及全國戲劇與舞蹈比賽的特優及優等，資訊科的電競選手培育與電競產業結合等等，都是希望為學生創造更多未來的進路發展，「把孩子放對地方，協助他尋夢，他就會擁有屬於自己的一片天空！」

(中時)

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