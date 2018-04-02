家樂福30年來首位台灣總經理 目標開首間無人量販店

2018年04月02日 23:17 中時 郭家崴

家樂福首位台灣總經理王俊超（右2）與佐藤商事株式會社高級執行董事小野誠一（左2），今出席「柳宗理經典廚具系列」換購活動。（盧禕祺攝）

家樂福30年來出現首位台灣總經理，在家樂福任職26年的王俊超，53年次、年近55歲，他說當初面試總經理職位時抱著平常心，「沒想過會當總經理」，上任後亞洲總裁給予很大的發揮空間，跟台灣內部溝通也很順暢。

目前，家樂福有63家量販店、53家便利購，與線上購物，王俊超2月上任以來大刀闊斧，今年持續積極展店，以便利購為主，預計維持1年展店20家的速度，今年目標上看80家。

去年全台業績666 億元，年增3.5％，今年挑戰700億元，目標較去年成長4％。在去年整體營收中，便利購占10％，今年希望可成長到12％，便利購業績同店比年增11％，比整體業績年增3.5％還高，可見效益佳；線上購物占整體2％，今年第1季是去年的4倍，今年目標挑戰5％占比。

王俊超表示前3年大改裝，客人反應好，改裝前後業績和來客皆增加6％，包括停車場停車格數量減少15至20％，空間變寬、鋪海綿讓客人安心好停車；加上廁所、育嬰室、生鮮區、休息區等皆以消費者需求為出發設計，讓消費者停留賣場更久、更舒服一點。

未來3年，數位化是最大的目標，看好線上支付明、後年會衝得很快，今年重點要做Carrefour家樂福支付，王俊超說數位化或無人商店都要從線上支付開始，等家樂福支付到位後，計畫開首間無人量販店。

目前無人化會先落實在無人結帳櫃台，本月10日會在天母店增設4個自助結帳櫃台；

6、 7月在金門開小型量販店，強化非食品類、麵包、學生用品等；預計斥資100億元，3年後在楊梅增設6萬坪物流中心。

(中時)