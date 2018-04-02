家樂福30年來首位台灣總經理 目標開首間無人量販店

王俊超是家樂福首位台灣總經理。（盧禕祺攝）

友善列印
中時
家樂福首位台灣總經理王俊超（右2）與佐藤商事株式會社高級執行董事小野誠一（左2），今出席「柳宗理經典廚具系列」換購活動。（盧禕祺攝）

家樂福30年來出現首位台灣總經理，在家樂福任職26年的王俊超，53年次、年近55歲，他說當初面試總經理職位時抱著平常心，「沒想過會當總經理」，上任後亞洲總裁給予很大的發揮空間，跟台灣內部溝通也很順暢。

目前，家樂福有63家量販店、53家便利購，與線上購物，王俊超2月上任以來大刀闊斧，今年持續積極展店，以便利購為主，預計維持1年展店20家的速度，今年目標上看80家。

去年全台業績666 億元，年增3.5％，今年挑戰700億元，目標較去年成長4％。在去年整體營收中，便利購占10％，今年希望可成長到12％，便利購業績同店比年增11％，比整體業績年增3.5％還高，可見效益佳；線上購物占整體2％，今年第1季是去年的4倍，今年目標挑戰5％占比。

王俊超表示前3年大改裝，客人反應好，改裝前後業績和來客皆增加6％，包括停車場停車格數量減少15至20％，空間變寬、鋪海綿讓客人安心好停車；加上廁所、育嬰室、生鮮區、休息區等皆以消費者需求為出發設計，讓消費者停留賣場更久、更舒服一點。

未來3年，數位化是最大的目標，看好線上支付明、後年會衝得很快，今年重點要做Carrefour家樂福支付，王俊超說數位化或無人商店都要從線上支付開始，等家樂福支付到位後，計畫開首間無人量販店。

目前無人化會先落實在無人結帳櫃台，本月10日會在天母店增設4個自助結帳櫃台；

6、 7月在金門開小型量販店，強化非食品類、麵包、學生用品等；預計斥資100億元，3年後在楊梅增設6萬坪物流中心。

(中時)

新北技職體驗 參訪南強工商

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。