惡劣！黑幫自創討債三部曲 逼被害人裸身唱歌拍MV

蔡嫌等8人訊後依違反組織、槍砲、毒品等罪嫌送辦。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
蔡嫌等8人訊後依違反組織、槍砲、毒品等罪嫌送辦。（葉書宏翻攝）
警方查獲道具槍、2顆子彈、大批刀械及棍棒及被害人借據、本票、K他命毒品等證物。（葉書宏翻攝）
警方查獲道具槍、2顆子彈、大批刀械及棍棒及被害人借據、本票、K他命毒品等證物。（葉書宏翻攝）
警方查獲道具槍、2顆子彈、大批刀械及棍棒及被害人借據、本票、K他命毒品等證物。（葉書宏翻攝）

22歲男子蔡姓男子為天道盟同心會新店分會長，以暴力討債方式豢養小弟，吸收青少年加入組織，他自創討債三部曲訓練小弟，甚至會逼迫被害人裸體唱歌，錄製影片威脅，新店警分局1日執行掃黑專案，逮捕蔡嫌等8人，訊後依違反組織、槍砲、毒品等罪嫌送辦。

警方調查，蔡嫌有傷害前科，自稱兒時曾遭欺負，因此立志要當黑幫大哥，加入天道盟同心會後，年紀輕輕因敢衝敢拼，迅速吸收不少小弟成為新店分會長，平日以暴力討債方式豢養小弟，吸收青少年加入。

蔡嫌為求討債績效，自創討債三部曲訓練小弟，首先將被害人強押上車，載往山區或堂口聚點，再者，小弟到場輪番以電擊棒、開山刀、棍棒凌虐被害人，最後，逼迫被害人裸體高唱「兩隻老虎」、「魯冰花」、「有點甜」、「擦肩而過」等歌，再拍攝影片恐嚇，甚至還會將影片傳給小弟們自娛。

蔡嫌手段惡劣，甚至於還會教唆小弟利用吸塵器吸被害人生殖器官，曾有被害人被載至山區痛毆，小弟甩棍猛敲被害人手指、腳趾，最後終身殘廢。

新店警分局蒐證多時，由檢察官李彥霖指揮，會同新北市刑大、海山警分局、中和警分局、台北市文山第一警分局、中山警分局籌組專案小組，兵分多路威力掃蕩1日查緝8人到案。

警方查獲道具槍、2顆子彈、大批刀械及棍棒及被害人借據、本票、K他命毒品等證物。蔡嫌坦承犯案，蔡嫌等8人訊後被依違反毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

新店警分局長林富助宣誓掃黑、緝毒及肅槍決心，他強調，要杜絕幫派勢力、街頭暴力及毒品入侵校園。

(中時)

板橋男子陳屍屋內 腳下還有一把… 來台探親迷途 熱心警助母女團圓

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。