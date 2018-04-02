吳玟萱、拐拐當評審 找尋台灣第一美少女

2018年04月02日 23:25 時報周刊 林彥君

吳玟萱希望藉由比賽，找尋女神接班人。（盧禕祺攝）

拐拐傳授美少女參賽秘訣。（盧禕祺攝）

環亞美神大賽2日舉行發布記者會，邀請台灣美少女來參賽。（盧禕祺攝）

有「網紅製造機」之稱的環亞美神大賽去年在香港舉行，由17歲的沈祉彤拔得頭籌，今年環亞美神大賽擴大在香港、台灣和深圳三地區分別選拔美少女，2日舉行發布記者會，藝人吳玟萱、拐拐許萌希、造型師羅雯、風尚男神胡理安、漢麟全科技執行長黃麟雅等人，將擔任此次比賽評審，將從參賽者中，決選出台灣第一美少女。

「童顏女神」吳玟萱身穿黑色高衩低胸禮服出席，45 歲的她保養得宜，自認「老教主」，她在此次活動擔任評審，認為「保養是一輩子，美也會永遠存在，與年齡無關，我將會嚴格的訓練每位佳麗，要讓每位參賽者都好過我。」她希望比賽選出的美少女，將成為新一代女神接班人，「希望台灣參賽者，都來爭取台灣女神第一名。」

許萌希(拐拐)傳授美少女參賽秘訣：「平時照鏡子時，觀察自己最有自信的一面，並培養自己有不同喜好，讓自己獨一無二。」台灣嘉凡娛樂董事長石淑平表示：「希望透過活動，選出才貌雙全又有正能量的代言人，一起為推動『均富樂益、和美城市』的社會努力。」

環亞美神大賽邀請17～24歲的有青春、活力、愛心特質的女孩來參賽，並實踐真、善、美，成為首個以女神為主題的比賽，主辦單位認為每個女孩都有不同的美麗特點，藉由比賽發掘美少女的個人優勢，並鼓勵參賽佳麗投入慈善公益，為社會貢獻一己之力，不只人美，心要更美。環亞美神大賽即日起開放報名到5月底截止，預計6月中舉行初賽，活動詳情將於近日公告。

台灣、香港、深圳三地選出的冠亞季軍，一起到深圳文化交流，各區的冠軍將獲得等值100萬台幣的獎品及現金，亞軍將獲得等值60萬台幣的獎品及現金，季軍將獲得等值30萬台幣的獎品及現金，冠亞季軍也將簽約成為嘉凡娛樂旗下藝人。參賽入圍者有機會成為Miss Amazing X The Body Shop品牌代言人。

美神創辦人薛幼妮、分眾傳媒董事長林昱、新潤建設董事長夫人吳欣樺、美體小舖總經理CHERRY、台灣嘉凡娛樂董事長石淑平、Cloudest雲端衣櫥負責人曾逸筠、Ocean bomb負責人林谷皇、台灣巴克動物懷善協會負責人TIM、美福飯店董事長夫人陳白素雲及蘿琳亞藝術總監莊嘉嘉，出席記者會共襄盛舉。

(時報周刊)