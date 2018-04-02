女歌手為發片欠債5萬元 勇闖大陸選秀成范曉萱學員

2018年04月02日 23:35 中時 許雅淳

卜星慧推出首張個人專輯《Selfie》。（她的文化提供）

卜星慧推出首張個人專輯《Selfie》。（她的文化提供）

歌壇新人卜星慧推出首張個人專輯《Selfie》，出身台南農場之女的她，從高中接觸吉他產生濃厚興趣，而後成為高雄樂器行的吉他老師，不過她為發片南北兩地跑，收入不太穩的她，曾窮到身無分文，還欠下5萬元負債，但她堅持不跟家裡伸手，以「出外靠朋友」感謝不時幫助她的朋友，卜星慧省吃儉用，但對音樂有理想，她說：「溫飽是過程，音樂才是永恆！」

她曾赴大陸參加選秀節目《中國好歌曲》，加入范曉萱戰隊晉級六強，她的首張專輯還邀來「四分衛」團長虎神擔任製作人、何欣穗為她配唱，專輯中一首〈 脫掉吧仙杜瑞拉〉還請到世界佛朗明哥第一把交椅吉他手Issac Munoz Casado跨海編曲彈奏。

此外，為了突顯她是南部出身的才女，唱片公司特別安排她回到台南拍攝視覺照，在頗具文化氣息的社區、巷弄裡取景，她髮尾挑染紫色，隨性穿黑色小可愛，披著波希米亞風絲巾，風格強烈，融合在台南在地人情味濃的環境中，阿伯、小狗、工廠、古意腳踏車皆入鏡，呈現出前衛又具張力的氛圍，但她看到成品，也不禁開心大叫：「我的家鄉台南耶！」此外，她也將展開「Selfie」全台小巡演，28日在高雄「LIVE WAREHOUSE」、5月5日在台中「Forro Cafe」、5月12日在宜蘭「賣捌所 UriSabakisho」、5月19日台北「後台BackStage Cafe」，售票請洽「KKTIX」及全台全家便利商店Fami Port。

(中時)