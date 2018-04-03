律師說法》兒嗆父「你死了房子就是我的」但是老爸還健在…

2018年04月03日 00:02 中時電子報 黃眉青 文／聯晟法律事務所、編輯／

新北市陳姓男子為了讓兒子留學歸國後成家立業，購買房屋登記在兒子名下，沒想到陳子枉費老父苦心，竟變賣高級家具，還貼出售屋廣告，陳男憤而提告，請求移轉所有權登記，陳子出庭卻反嗆「父母說過百年之後，房子就是我的」，拒絕移轉，法官判決兒子須歸還房產。

●法律評析

何謂借名登記契約？

所謂借名登記契約，乃當事人約定，一方（借名者）經他方（出名者）同意，而就屬於一方（借名者）現在或將來之財產，以他方（出名者）之名義，登記為所有權人或其他權利人。例如志明（出名者）把自己的名字出借給春嬌（借名者）登記一棟房屋，志明僅為名義上之所有權人，實質上仍是由春嬌享有該房屋之使用、收益及處分權，並負擔因此所生之義務。

而實務上法院見解認為，借名登記契約是屬於無名契約的一種，性質上則與委任契約類似。

何謂死因贈與契約？

所謂死因贈與契約，學理上有認為是指以贈與人之死亡為期限之贈與，亦有認為是以受贈人於贈與人死亡時尚生存為附停止條件之贈與。後者依民法第99條第1項規定：「附停止條件之法律行為，於條件成就時，發生效力。」，簡而言之，要於條件成就時（即贈與人死亡時，受贈人仍生存），才發生效力。

回到本新聞案例中：

陳男與其子雖並未簽署正式之借名登記契約，但借名登記契約性質上是屬於不要式契約，本不以訂立書面為必要，只要出名者與借名者雙方都同意，借名登記契約就成立。

而依民事訴訟法第277條之規定：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。」，因此原告陳男於訴訟中向法院提出了大量事證，例如房屋買賣契約書、貸款繳納帳戶資料、土地所有權狀及建物所有權狀、房屋稅及地價稅單據等等，以證明房屋之實際管理、使用、收益、負擔義務者皆是原告陳男本人。反觀被告（即陳男之子）僅提出口頭聲明，並未提出相關事證向法院證明該房屋並非是借名登記或已受贈與，故未受到法院採信，且縱使果如被告所稱是成立死因贈與契約，但是因為陳男仍猶健在，因此法院認為本件亦難認死因贈與已然生效，故法院認為被告所辯，並不可採。

法院在綜合各項事證判斷後，認定原告陳男與被告之間確實有借名登記之事實，則原告陳男本於借名登記契約類推適用委任契約民法第549條第1項：「當事人之任何一方，得隨時終止委任契約」之規定，終止借名登記契約，而借名登記契約關係經終止後，原告陳男自得請求返還借名登記之財產，故法院判決被告須將房屋所有權移轉登記返還予原告陳男。

(中時電子報)