都是伊凡卡害的！白宮史上請過最荒謬的人是他

前白宮聯絡主任史卡拉穆齊。(圖/美聯社)

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中時電子報

美國暢銷書作家凱斯勒近日出新書爆料爆料川普政府的內幕，除了直指白宮顧問康威是「白宮頭號大嘴」，常向外洩漏川普的秘密外，新書中也稱川普早知女兒伊凡卡夫妻是大麻煩，更說因為伊凡卡夫妻的在白宮的勾心鬥角，導致雇用了白宮史上最荒謬的人，也是僅曾任白宮聯絡主任短短10天的史卡拉穆齊。

暢銷書作家凱斯勒日前接受採訪表示，川普千金伊凡卡及其丈夫庫許納「將FBI前局長柯米（James Comey）逼走，是個糟糕的決定」，而這不僅讓川普飽受批評，夫妻倆還主導了飽受爭議的史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）接任白宮聯絡室主任，凱斯勒也直批史卡拉穆齊「是白宮史上請過最荒謬的人。」

伊凡卡及其夫庫許納如今都是白宮高級官員。(圖/美聯社)

凱斯勒在新作《川普的白宮：改變遊戲規則》中，狠批被指靠關裙帶關係而大權在握的伊凡卡夫妻，他寫道：「在川普的任期中，庫許納和伊凡卡會推出最糟糕和愚蠢的計策」，「伊凡卡夫妻完全不了解政府、選戰活動、政治運作的基本原理。最重要的是，他們完全不知道自己行為舉止帶來的政治後果」。

雖然川普認為女和女婿是個「麻煩」，但伊凡卡夫妻不太可能離開白宮，因為開除家族成員不像是川普會做的事。

現年53歲的史卡拉穆奇去年僅僅接任了白宮聯絡主任10天，也讓他成為川普手下最短命的官員。他除了以大砲風格面對已經與川普關係冰凍三尺的媒體外，還被爆出在一通髒話連篇的電訪中，痛批時任白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）有精神分裂症，連川普時任的首席策士巴農（Steve Bannon）也沒放過，也因此他在上任不到2周就遭到總統開除。

(中時電子報)

文章來源：New book alleges Kellyanne Conway is the 'number one leaker' in Trump White House

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