飯後半小時這些事不要做 名醫傳授養生密技

養生觀念逐漸受到重視。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

養生觀念逐漸受到重視，除了在飲食方面要注意外，其實更應該要搭配「時辰」，就有醫師提出，如果你能把握在飯後半小時這個「黃金養生」時間，就可以讓你的養生功效事半功倍。

根據微信的《名醫養生》報導，中國衛生部北京年老醫學研究所高芳堃教授表示，在吃飽飯後如果做了以下這些不宜做的舉動，恐怕會有損你的健康，因此若是能好好利後飯後這段時間，做對的事情，就能為你的健康加分。

飯後立刻運動有害健康。(圖/shutterstock)

【不宜】

立刻運動：

很多人都會有早上運動的習慣，但其實剛吃飽後是不宜立刻運動的，因這樣會造成消化不良，若你的運動強度較高，還可能會引發腹痛或腸胃道疾病，更不利於心腦血管疾病患者的健康。若想運動最好等半小時後再進行。

喝濃茶：

飯後喝濃茶不僅會影響蛋白質吸收，也會妨礙鐵質吸收，長期下來易導致缺鐵性貧血，此外飯後立刻喝茶也會不利於消化。

飯後也不宜喝濃茶。(圖/shutterstock)

立刻洗澡或泡腳：

飯後立刻洗澡或泡腳會減弱腸胃的消化功能，因此建議先休息1-2小時再去。

【宜】

適量吃水果：

在早餐後適量吃點水果可提供身體充足營養，最推薦奇異果跟草莓，有助於提神醒腦，提升工作效率。

按摩膝蓋：

中醫認為，早上7點-9點走胃經，而胃經在中醫裡頭被稱之為「長壽經」，恰好經過膝關節，因此在飯後半小時內重複按摩膝關節，就可使胃經暢通無阻。

飯後吃水果是好的。(圖/shutterstock)

午睡：

美國哈佛大學心理學家表示，午睡有助於改善心情、緩解壓力並提高記憶力，即便只睡十幾分鐘，效果也非常顯著。

伸懶腰、踮腳尖、深呼吸：

美國密西根大學健康體系研究中心指出，不妨利用午餐後半小時這段時間伸懶腰、踮腳尖或深呼吸，就能達到提神醒腦作用。

做家事：

可以做簡單的家事等輕度運動，如洗碗或整理房間，既能活動身體，也不會影響消化。

拍打經絡：

晚餐後輕輕拍打小腹以上正中間的部位(也就是任脈)20分鐘，可以強身健體、幫助消化。

(中時電子報)

搶救腦中風　黃金時間打通血管少…

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