「愛跟風」出名！ 盤點台人瘋搶商品

近日「髒髒包」超夯。(中時電子報攝)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

「瘋搶」、「一窩蜂」、「愛跟風」這幾個詞彙似乎經常出現在「台灣人」身上，日前台灣掀起一股「衛生紙之亂」還一舉躍上了國際版面，許多網友也依此痛批「太丟臉」，不過台灣人愛跟風的商品可不只這個，就有網友提出疑問，到底台灣人愛跟風的商品有那些呢？沒想到引起眾多網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》上表示，覺得台灣人一窩蜂流行的商品都很快地消失不見，就像是前一陣子很流行的胖老爹，到最近的「髒髒包」，原PO也表示不知道現在很夯的髒髒包會再撐多久，因此他想問問大家「印象中哪一個商品突然間很紅、突然消失無影無蹤..」

全台無人夾娃娃機店如雨後春筍般出現，眾多網友不看好(本報系資料照片)

許多網友第一個想到的都是「蛋塔」，另外還有像是「清玉的翡翠檸檬」、「義美厚奶茶」、「鮮芋鮮」、「麥當勞奶昔」、「蛋塔工廠」、「香雞城」。另外還有瘋狂到拜託大家從國外代買也要得到的「雷神巧克力」。不過也有許多網友預測了下一波會消失的商品應該是屬「夾娃娃機」，甚至還有網友表示「我一直在等娃娃機店泡沫! 太誇張了，一條街開三家!」、「娃娃機店也是一直開，等過段時間就看他一家家倒」。

另外也有網友提出他們的看法「沒主見的人太多，覺的(得)跟風就是潮^^」、「短視近利一直台灣居民近乎狗改不了吃屎的毛病......」、「從以前到現在就是一堆人愛跟風」。

(中時電子報)

家樂福30年來首位台灣總經理 目…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。