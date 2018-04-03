「愛跟風」出名！ 盤點台人瘋搶商品

2018年04月03日 00:02 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

「瘋搶」、「一窩蜂」、「愛跟風」這幾個詞彙似乎經常出現在「台灣人」身上，日前台灣掀起一股「衛生紙之亂」還一舉躍上了國際版面，許多網友也依此痛批「太丟臉」，不過台灣人愛跟風的商品可不只這個，就有網友提出疑問，到底台灣人愛跟風的商品有那些呢？沒想到引起眾多網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》上表示，覺得台灣人一窩蜂流行的商品都很快地消失不見，就像是前一陣子很流行的胖老爹，到最近的「髒髒包」，原PO也表示不知道現在很夯的髒髒包會再撐多久，因此他想問問大家「印象中哪一個商品突然間很紅、突然消失無影無蹤..」

全台無人夾娃娃機店如雨後春筍般出現，眾多網友不看好(本報系資料照片)

許多網友第一個想到的都是「蛋塔」，另外還有像是「清玉的翡翠檸檬」、「義美厚奶茶」、「鮮芋鮮」、「麥當勞奶昔」、「蛋塔工廠」、「香雞城」。另外還有瘋狂到拜託大家從國外代買也要得到的「雷神巧克力」。不過也有許多網友預測了下一波會消失的商品應該是屬「夾娃娃機」，甚至還有網友表示「我一直在等娃娃機店泡沫! 太誇張了，一條街開三家!」、「娃娃機店也是一直開，等過段時間就看他一家家倒」。

另外也有網友提出他們的看法「沒主見的人太多，覺的(得)跟風就是潮^^」、「短視近利一直台灣居民近乎狗改不了吃屎的毛病......」、「從以前到現在就是一堆人愛跟風」。

(中時電子報)