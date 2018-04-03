中國民航局副局長王志清出席「兩岸暨港澳民航座談」 強調兩岸和平穩定發展 民航才能成長

2018年04月03日 02:40 工商 張佩芬

上周在江西上饒召開的兩岸暨港澳民航座談會，中國民用航空局副局長王志清親自出席，強調兩岸和平穩定發展，民航才能成長。至於兩岸遲未解決的上海時間帶與適航認證問題有沒有藉機談談，在兩岸關係非常敏感的情況下，我業者以「不說才會有」回覆媒體詢問。

這項會議由中國航空運輸協會邀請我方台北市航空運輸協會出席3月26日至3月29日在江西上饒的座談會。根據「上饒晚報」報導，本次活動由中國民航局主辦，主題為「共擔共享，互惠互利」，旨在加強兩岸行業交流，深化與港澳合作。

王志清在座談會致詞時指出：「今年是國家邁入新時代的開局之年，黨的十九大確定了新時代的強國目標和藍圖，兩岸暨港澳民航合作發展要把握曆史機遇，積極融入國家發展戰略，找準自身定位，在合作共贏中實現發展壯大；要夯實發展基礎，堅持體現一個中國原則的“九二共識”，堅持“一國兩制”，珍惜來之不易的發展成果，共同維護良好的政治基礎，多做有利於維護和發展政治環境的事，增進民眾福祉。」

江西副省長吳曉軍特別介紹江西航空產業基礎扎實，以南昌國際機場為龍頭的「一幹七支」機場布局，擁有兩個飛機研究所，三所航空類大學和職業學院，舉全省之力打造千億航空產業。

目前兩岸空運遲未解決的一是復興航空遺留的每周飛上海13個航班，我民航局在去年1月就已完成分配，但大陸方面釋出均為紅眼航班，我方要求應給予原復興航空時間帶，陸方去年9月初陸方曾通知台北市航空公會可以向華東管理局申請上海時間帶，會給予原復興航空時間帶，但一拖又是半年，以致近1年多來，我航飛上海航班每周少了13班，形成不對等狀態。

另適航認證問題2015年年底，兩岸曾就適航認證問題簽署「海峽兩岸民航飛航安全與適航合作協議」，當時雙方原規劃組專案小組商討執行細節，預計半年內正式實施，但民進黨執政後全案停擺至今。

目前我方航空公司是上海等大航站派維修人員常駐，其他航點則是派取得民航局認證的維修人員隨機處理維修與簽放工作，遇到需要更換零組件時，如果沒有隨機攜帶，還須等候補送，造成航班延誤，一年增加上億開支。

這次座談會我方由華航董事長何煖軒以航空公會理事長身分帶隊前往，長榮航空董事長林寶水、遠東航空董事長張綱維、立榮航空董事長林志忠、台灣虎航董事長張鴻鐘、華信航空總經理曾金池等20餘人與會。

(工商)