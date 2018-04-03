苦苓婚變後當解說員 一句話讓他走出低潮

2018年04月03日 02:36 時報周刊 林彥君

苦苓日前上《誰來晚餐》，拜訪來自台中的國小課輔老師劉松旺，他堅信教育要翻轉才有希望。苦苓曾擔任過高中老師、主持人和兩性作家，八年前發生外遇的婚變事件，讓他好男人的形象蕩然無存，頓時間失去掌聲與財富，因而選擇走進山林當解說員。

回想那段低潮的人生，苦苓坦言會去當解說員是走投無路，因為自己在社會上做錯事情、被大家罵，所以選擇去人煙稀少的地方，「大自然裡面只有植物，它不會講話就不會批評我，還有動物，牠比我還亂，所以牠對我也沒有意見」。

讓苦苓真正走出低潮的契機，其實是他沉潛山林期間所寫的書以及他的導覽深受小朋友喜愛。苦苓回憶，有次帶著一群遊客導覽，當中有個患有唐氏症的小朋友在他講解到一半時，忽然說了一句「好有趣哦」，讓苦苓一聽眼淚都快流下來，認為自己的解說能讓一個唐寶寶都覺得感動、有趣，「那應該真的算是成功了！」

2015年苦苓與交往9年的女友再婚，已經有過一次失敗婚姻的苦苓，是哪來的勇氣選擇再度步上婚姻之路？苦苓表示，其實蠻佩服自己在受了這麼重的傷之後還勇於結婚，上節目時也自我調侃是「愛情前科犯」、「婚姻更生人」。因為有失敗的經驗，原本讓他遲遲不敢再婚，怕對方不答應，也是一直到確認對方真的接受才結婚。節目將於6日晚間9點播出。

(時報周刊)